Un projecte europeu posa a prova un sistema amb 5G que elimina les interrupcions d'internet transfrontereres

Un projecte europeu ha posat a prova un sistema amb tecnologia 5G que elimina les interrupcions d'internet transfrontereres. La iniciativa s'ha provat amb èxit en la conducció d'un vehicle dirigit per control remot creuant la frontera francesa i en un tren d'alta velocitat al túnel del Pertús. En tots dos casos, el sistema evita que amb el canvi d'operadora la connexió s'aturi temporalment. El projecte es va començar a gestar fa quatre anys i el coordina Cellnex Telecom, amb una vintena més de socis entre els quals hi ha la Mobile World Capital Barcelona, Autopistas, SNCF o Comsa. El sistema encara no està en fase de comercialització, però la previsió és que es vagi implementant progressivament a totes les fronteres europees.

Poder veure una sèrie ininterrompudament mentre es fa el trajecte en AVE de Girona a París o mantenir una trucada important mentre se circula entre els dos països. Un projecte europeu ha provat amb èxit un sistema amb tecnologia 5G que permet mantenir la connectivitat quan es creua la frontera amb França sense perdre ni la connexió ni informació pel camí i evitar les interrupcions.

Es tracta de 5GMED, ha costat uns 16 milions d'euros -12 milions de finançament públic- i compta amb 21 socis de set països, sota la coordinació de Cellnex Telcom i amb i2CAT com a gestor tècnic. Entre els socis, a més, hi ha operadores de telefonia Mobile World Capital Barcelona, Hispasat, Abertis Autopistas, SNCF, Hispasat o Comsa.

El projecte es va començar a gestar fa quatre anys i aquest dijous s'ha presentat en un acte a Peralada on, a més, s'ha fet una demostració en directe de la tecnologia amb la conducció remota d'un vehicle creuant des de la Jonquera fins a la banda francesa, just al punt on la cobertura canvia.

"Tots sabem que quan es traspassa una frontera el mòbil es talla i després ens arriba un missatge de l'altre operador per reconnectar-nos", explica el director de desenvolupament de negoci i innovació del Cellnex Telecom, Oscar Pallarols. "Aquesta transició, però, és impensable si s'està, per exemple, conduït un cotxe a 120 km/h", afegeix Pallarols.

Els impulsors del projecte també han comprovat el sistema en trens d'alta velocitat creuant el túnel del Pertús a 300 km/h. "Els usuaris gaudeixen d'una connectivitat perfecte, millor que a casa seva, però asseguts en un vagó dins un túnel a gran velocitat", explica Pallarols. Però no només això. El sistema també permet altres aplicacions lligades al propi transport ferroviari. "Es faciliten diferents paràmetres com la ubicació, la velocitat, qualsevol tipus d'averia o sensorització", detalla. Tot amb l'objectiu de gestionar de la forma més efectiva possible aquest transport.

Estendre-ho arreu d'Europa

De moment, s'ha provat en aquest punt però Cellnex ja està treballant en un altre projecte de les mateixes característiques entre Polònia i la República Txeca. "La voluntat d'Europa es estendre-ho a la resta de fronteres dels països de la Unió", explica Pallarols. De moment, però, el sistema no està en fase de comercialització. Per això, no tindrà una aplicació efectiva immediata; però Pallarols confia que en un o dos anys es vagi implementant progressivament al trànsit i la mobilitat real.

El Corredor Mediterrani

5GMED és la iniciativa que s'engloba al Corredor Mediterrani -per on discorre el 55% del trànsit per carretera i el 65% del trànsit ferroviari entre Espanya i França-, i l'única que ha aglutinat sota un mateix projecte casos d'ús viaris i ferroviaris. En altres corredors europeus s'han impulsat proves vinculades al transport de mercaderies mitjançant camió o a través de via marítima com el projecte 5GBlueprint o 5GRail.