Els habitatges que estan triomfant en la costa mediterrània gràcies al seu disseny i filosofia

En els últims temps, la tendència en la construcció ha tingut un canvi significatiu. Això es deu principalment a la necessitat d'adaptar-se a les noves exigències i estils de vida dels habitants.

En aquest sentit, la societat Alibuilding ha sabut comprendre aquests canvis i plasmar-los en els seus projectes residencials en els quals la qualitat dels seus materials i el disseny prenen protagonisme. Pertanyent al family office Aligrupo, Alibuilding destaca en el sector arquitectònic de la Costa Blanca i de Madrid.

Alibuilding en la Costa Blanca, projectes pensats per al gaudi

Els dissenys oberts en contacte amb la naturalesa es posicionen com a tendència en la construcció en la costa mediterrània. Un dels últims projectes en els quals està treballant l'equip de Alibuilding és Xàbia Beach, el qual s'aixecarà en una de les zones més exclusives d'Alacant. El disseny del seu ampli jardí amb piscina destaca per ser un espai exclusiu per a gaudir del sol durant tot l'any.

Un altre dels grans projectes del grup està situat a Benidorm i consta d'una imponent talaia de 36 altures. Enfront de la platja de Ponent, Benidorm Beach té àmplies terrasses amb vistes a la mar i espais comuns que conviden a la desconnexió i a un estil de vida en contacte amb la naturalesa.

Allunyant-nos uns 10 quilòmetres de la costa de Benidorm i als peus del Mont Ponoig trobem Polop Hills, habitatges unifamiliars situats en plena naturalesa. Estem enfront d'una urbanització tancada conformada per xalets individuals amb un disseny modern i minimalista.

Entre les facilitats d'aquesta urbanització de Alibuilding, destaquen:

Centre social per a ús de la comunitat.

Piscina.

Parc de jocs per a nens.

Espai per a bicicletes elèctriques amb sistema de recàrrega.

Energia fotovoltaica.

Els xalets de Polop Hills / Cedida

Bonalba Green, la combinació de golf i platja

Alibuilding presenta el projecte Bonalba Green a Mutxamel, que abasta l'edificació de 121 habitatges i 87 xalets en el municipi de Mutxamel. Habitatges unifamiliars i apartaments se situen en l'àrea metropolitana d'Alacant, en proximitat tant de la platja com de la ciutat.

A més, aquest desenvolupament se situa en un dels camps de golf més importants de la província, i està prop de les platges del Campello, Muchavista i Sant Joan. En definitiva, aquesta proposta combina la passió pel golf amb la proximitat a la mar Mediterrània.

Aligrupo, un family office amb experiència en el sector

Aligrupo Business Opportunities, amb seu a Sant Joan d'Alacant, és un family office especialitzat en la gestió immobiliària i financera. La seva cartera de participacions en inversions empresarials és molt completa, centrant-se en sectors vinculats al desenvolupament tecnològic, les noves energies i la gestió d'espais comercials.

El CEO de la signatura, Daniel Torregrosa, explica que la societat té com a objectiu diversificar, impulsar sinergies entre activitats de diferents sectors, contribuir al desenvolupament econòmic i social col·lectiu, a més d'invertir en nous nínxols de negoci generats pels canvis socials actuals.

El projecte Bonalba Green està situat a Mutxamel / Cedida

Actualment, Aligrupo posseeix una important cartera d'espais comercials en diferents ciutats d'Espanya, encara que la seva activitat principal es concentra a la província d'Alacant. Amb una perspectiva de futur i sempre seguint criteris d'anàlisis exhaustives, realitzen inversions en nous sectors amb projecció contrastada.

Un altre dels sectors en els quals actua Aligrupo és en el d'apartaments turístics. A l'ésser el primer accionista de Alidreams, gestiona immobles amb altes prestacions a la ciutat d'Alacant sota el nom de Lola Center. Aquest complex inclou 22 apartaments en una construcció de quatre altures, a més dels seus àtics en el centre de la ciutat, que ofereixen piscina, bugaderia i una zona de taquilles.

En El Campello, Alidreams gestiona Carmen Beach, el seu primer centre d'apartaments format per 12 viles totalment equipades de diferents grandàries. Situades a pocs metres d'una de les millors platges de la província d'Alacant, la platja de Muchavista, són el lloc ideal per a gaudir de les temperatures mediterrànies.

Piscina a Bonalba Green / Cedida

Aligrupo Business Opportunities, amb el seu enfocament en la diversificació i la sinergia entre sectors, continua expandint-se i adaptant-se a les noves exigències del mercat. El seu impacte en el sector immobiliari i la gestió d'espais turístics és significatiu, contribuint al desenvolupament econòmic i social de les regions on opera.