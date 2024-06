Els millors ventiladors i altres productes clau que no han de faltar a casa aquest estiu

Productes imprescindibles que no han de faltar a casa teva si vols gaudir de l'estiu còmodament

Preparar el teu apartament per a aquestes vacances implica equipar-lo amb productes que facilitin la vida diària i ofereixin comoditat des d'aquells per combatre la calor com poden ser els ventiladors, passant pels de neteja o els petits electrodomèstics per a la cuina com poden ser les planxes de cuina, fregidores d'aire o cafeteres superautomàtiques. Aquests productes no només milloren la qualitat de vida, sinó que també asseguren un bon ambient, indispensable per gaudir plenament de les vacances.

L'estiu és el millor moment per preparar la segona residència / Cedida

Estalvia energia i diners: Els avantatges d'usar ventiladors durant l'estiu

Els ventiladors són una opció eficient, sostenible i econòmica per mantenir la llar fresca durant els mesos d'estiu. A diferència dels aires condicionats, els ventiladors consumeixen menys energia, cosa que es tradueix en un estalvi significatiu en la factura de l'electricitat. Els ventiladors ajuden a millorar la circulació de l'aire, creant una sensació de frescor sense necessitat de recórrer a solucions més costoses i complexes. A continuació, destaquem 4 ventiladors 'Top' que no poden faltar en cap casa o apartament durant aquest estiu calorós que s'acosta. I recorda que quan arriben les onades de calor s'esgoten, si encara no en tens i estàs pensant a comprar-ne un et donem alguna de les millors opcions que ens ofereix Mi Electro.

1. Ventilador de peu Tristar VE-5971 Retro

Aquest ventilador de peu d'estil retro no és només eficient, sinó que també afegeix un toc vintage a la decoració. Amb el seu potent motor i ajustable en alçada, garanteix una brisa refrescant a qualsevol espai.

Ventilador de peu Tristar VE-5971 Retro

2. Ventilador de terra Tristar VE-5935

Ideal per a habitacions àmplies, aquest ventilador de terra proporciona una potent circulació d'aire. El disseny compacte permet moure'l fàcilment d'una habitació a l’altra.

Ventilador de terra Tristar VE-5935

3. Ventilador de sostre Ufesa Nepal

Perfecte per a aquells que busquen una solució permanent i elegant per a la calor, aquest ventilador de sostre inclou llum i control remot, oferint comoditat i funcionalitat en un sol producte.

Ventilador de sostre Ufesa Nepal

4. Ventilador torre Ufesa Riga

Amb el seu disseny esvelt i modern, aquest ventilador torre és ideal per a espais reduïts. Compta amb múltiples velocitats i un temporitzador per a un ús eficient i personalitzat.

Ventilador torre Ufesa Riga

Mantingues el teu apartament net en poc temps i gaudeix més del teu temps lliure amb Mi Electro aquest estiu

Durant l'estiu, mantenir la casa neta i ordenada és essencial per gaudir d'unes vacances relaxants i confortables. Les activitats a l'aire lliure, l'augment de les visites a casa poden portar pols, sorra i altres residus. Per això, comptar petits electrodomèstics eficients d'aspiració i neteja esdevé indispensable. Dispositius com ara aspiradores i vaporetes no només facilita la tasca de mantenir l'apartament lliure de brutícia, sinó que també asseguren un ambient més saludable i acollidor. A continuació, alguns dels millors productes d'aspiració i neteja per a aquest estiu que es poden trobar a Mi Electro.

1. Aspiradora Rowenta X-Force 1150 Animal Care

Aquesta potent aspiradora és perfecta per mantenir la casa neta i lliure d'al·lèrgens, ideal per a aquells que tenen mascotes.

Aspiradora Rowenta X-Force 1150 Animal Care

2. Polti Vaporetto Smart 35 Mop

La solució perfecta per a una neteja profunda, aquesta vaporeta elimina gèrmens i bacteris de qualsevol superfície.

Polti Vaporetto Smart 35 Mop

Les ofertes de Mi Electro / Cedida

¿No t’agrada cuinar a l'estiu? Aquests petits electrodomèstics de cuina seran els teus aliats per gaudir al màxim de les receptes estiuenques

A l'estiu, la cuina es converteix en un lloc central d'activitat, on es preparen àpats ràpids, saludables i deliciosos per gaudir en família o amb amics. Els petits electrodomèstics de cuina tenen un paper crucial per facilitar aquestes tasques i millorar la qualitat de vida a la llar. A continuació, destaquem 4 productes essencials que no poden faltar en cap cuina durant la temporada estiuenca.

1. Fregidora d'aire Moulinex Easy Fry & Grill XXL

La fregidora d’aire Moulinex Easy Fry & Grill XXL permet cuinar de manera saludable sense renunciar al sabor. Utilitzant molt poc oli, aquesta fregidora d'aire és perfecta per preparar menjars estiuencs cruixents i deliciosos, des de patates fregides fins a pollastre rostit, sense les calories addicionals de l'oli tradicional. A més, la seva gran capacitat permet cuinar per a tota la família en una sola tanda, fent que els àpats siguin més ràpids i convenients.

2. Planxa Princess Table Xef Premium XL

La planxa Princess Table Xef Premium XL és ideal per preparar delicioses graellades i àpats familiars. La seva àmplia superfície i disseny antiadherent faciliten la cocció de carns, verdures i marisc sense necessitat d'afegir-hi greixos. Aquest electrodomèstic és imprescindible a qualsevol cuina d'estiu, ja que permet gaudir de menjars saludables i variats amb l'autèntic sabor de la graella.

3. Batedora de got Ariete 559 vermella

Per a aquells que gaudeixen de batuts i smoothies, la batedora de got Ariete 559 vermella és l'eina perfecta per a una vida saludable. Amb el potent motor i fulles d'alta qualitat, aquesta batedora de got permet preparar begudes refrescants i nutritives en qüestió de minuts. Des de batuts de fruites fins a smoothies verds, aquest electrodomèstic ajuda a incorporar més fruites i verdures a la dieta diària de manera senzilla i deliciosa.

Les batedores de got són essencials a l'estiu / Cedida

4. Cafeteres superautomàtiques

A l'estiu, gaudir d'una tassa de cafè de qualitat professional en la comoditat d'unes vacances o durant l'estiu és un veritable plaer, ja sigui al matí si ets a prop del mar o a la sobretaula amb una bona conversa amb amics, i en les diferents temperatures i modalitats, calent o amb gel, o de formes refrescants estil fraputxí. Les cafeteres superautomàtiques són petits electrodomèstics de cuina que preparen un cafè exquisit només prement un botó. A continuació, es destaquen dos models imprescindibles que no poden faltar en cap cuina.

Les cafeteres són un indispensable a qualsevol llar / Cedida

- Cafetera superautomàtica Melitta Solo & Perfect Milk

La cafetera superautomàtica Melitta Solo & Perfect Milk fa que gaudir d'un cafè de qualitat professional mai no hagi estat tan fàcil. Ideal per als amants del bon cafè, aquesta cafetera ofereix una experiència completa amb la possibilitat de preparar espressos, caputxinos i lattes amb una textura i sabor inigualables. El sistema intuïtiu i la capacitat per escumar llet de manera perfecta la converteixen en un aliat indispensable per començar el dia amb energia.

- Cafetera Superautomàtica Krups EA8170

La cafetera superautomàtica Krups EA8170 destaca pel disseny compacte i funcions avançades, cosa que garanteix una tassa de cafè perfecta cada matí. Amb aquesta cafetera, preparar una beguda personalitzada és senzill gràcies als múltiples ajustaments de molta i temperatura. A més, la facilitat d'ús i neteja la fan ideal per als que busquen practicitat sense sacrificar qualitat.

Incorporar aquestes cafeteres superautomàtiques a la cuina no només permet gaudir d’un cafè excepcional, sinó que també afegeix un toc de sofisticació i comoditat a la llar. Són essencials per als que valoren el bon cafè i desitgen una preparació ràpida i senzilla sense comprometre'n el sabor.

Incorporar aquests petits electrodomèstics a la cuina estalvia temps i esforç, i permet gaudir més de l'estiu.

El servei de Mi Electro / Cedida

Estiu perfecte amb Mi Electro: evita sorpreses i disgustos d'última hora durant les vacances

A Mi Electro, destaquen per oferir electrodomèstics amb una experiència de compra única i personalitzada. Entre els seus beneficis s'hi inclouen: