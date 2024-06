La Cambra alerta del retard en el desplegament de l’energia eòlica

El ritme d’instal·lació anual de l’energia eòlica hauria de ser 93 vegades superior al ritme actual per tal d’assolir els objectius fixats per a l’any 2030. Aquest és l’avís que va llançar dijous la Cambra de Comerç en la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya, que enguany ha posat el focus en el canvi climàtic. El document també indica que en el cas de l’energia fotovoltaica el ritme de desplegament s’hauria de multiplicar per 27 respecte del darrer any. En l’acte hi va participar el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, que va demanar «no cometre vells errors» i impulsar infraestructures hídriques que permetin afrontar episodis de sequera. «El país ha d’estar preparat pel nou context climàtic», va dir.

L’informe anual que han publicat les Cambres de Comerç de Catalunya inclou aquest any un monogràfic dedicat als reptes i oportunitats que suposa la crisi climàtica per a l’economia catalana. En aquest aspecte, avisa que cal avançar en la descarbonització de l’economia i ressalta que el percentatge de producció elèctrica «gairebé no ha avançat» a Catalunya entre el 2019 i el 2023, ja que tan sols ha passat del 30,2% al 31,1% en tres anys. En canvi, a l’Estat ha passat del 50% al 61,2%.

Pel que fa a nova potència instal·lada en el període 2019 – 2023, la directora de la Memòria Econòmica, Carme Poveda, va indicar que Catalunya se situa en la 12a posició entre les 17 comunitats autònomes de l’Estat. «És un reflex més del retard que patim en aquesta qüestió», va defensar. «No tenim bones notícies, el ritme està sent més lent del que voldríem», va agregar.

L’informe de les Cambres conclou que «a priori serà difícil de complir» els objectius que s’han fixat en la Prospectiva Energètica de Catalunya (Proencat) pel 2030. Al seu torn, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, va admetre que «no es pot perdre més temps a l’hora de preparar el país» pel nou escenari climàtic i també va fer referència a la sequera. «No hem d’abandonar l’impuls de les infraestructures en l’àmbit hídric, que ens han de permetre que Catalunya sigui autosuficient en la producció d’aigua», va dir.

«No ens hem de permetre reproduir els mateixos errors perquè no ho pagarà un futur govern, sinó que ho pagarà la ciutadania», va sentenciar.

Model de finançament

El debat sobre el finançament també va aflorar en la presentació de la Memòria Econòmica de les Cambres. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Consell de Cambres, Josep Santacreu, va defensar en el seu discurs inaugural que «el país necessita un altre model» i va assegurar que així «bona part» de les qüestions «es podrien afrontar d’una altra manera». «Aquesta prioritat està clara i hem sentit un escalf i una posició molt favorable dels grups polítics a què sigui ara el moment d’abordar aquest tema», va dir Santacreu.