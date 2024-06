Girona, la província catalana amb menys creixement el 2023

Després de liderar el creixement econòmic el 2022 a Catalunya, Girona va tancar el 2023 essent la província on menys va avançar l’economia, un 2,4%. Així ho exposa la Memòria Econòmica de Catalunya 2023 que la Cambra de Comerç va presentar fa escassos dies. Segons el document, el Valor Afegit Brut (VAB) va augmentar un 2,8% a Barcelona, un 4% a Lleida i un 3,3% a Tarragona.

L’estudi considera que aquesta evolució positiva, però inferior a la del conjunt de Catalunya (2,9%), es deu al fet que el creixement registrat l’any 2022 va ser força més elevat a les comarques gironines que a Catalunya (6,5% enfront del 5,6%, segons estimacions de l’Anuari comarcal del BBVA). De fet, remarquen que Girona va ser una de les demarcacions que més va acusar l’impacte de la pandèmia sobre el PIB el 2020 (-14,4%), però també és una de les que va experimentar una recuperació més ràpida i intensa els anys 2021-2022 (6,9% de mitjana els dos anys). Una evolució que s’explica principalment per la importància del sector turístic a l’economia gironina.

A més, el teixit empresarial gironí va disminuir. Girona va registrar gairebé 62.900 empreses (amb assalariats i sense), 2.780 menys que un any enrere (-4,2%), segons les dades d’empreses actives que proporciona l’explotació estadística del Directori central d’empreses (DIRCE) de l’INE.

Aquesta disminució s’explica per la reducció del 8,3% del nombre d’empreses sense assalariats (autònoms), ja que les empreses amb assalariats van augmentar un 0,9% el darrer any. Tanmateix, si s’analitzen les dades que recullen l’evolució al llarg del darrer any com són els comptes de cotització, que fa referència als centres de treball que té una empresa, Girona va registrar 28.061 comptes de cotització a finals d’any, un 0,9% més que en la mateixa data del 2022, però encara 500 comptes per sota de la xifra del 2019.

L’economia gironina també va assolir xifres positives pel que fa a les vendes a l’exterior. Les exportacions van augmentar un 4,4% fins als 8.131 milions d’euros, màxim històric des del 2005 (inici de la sèrie disponible); mentre que les importacions van disminuir un 1,4% fins als 3.986 milions d’euros. Girona manté un saldo comercial positiu, a diferència del patró del conjunt de Catalunya, de 4.144 milions d’euros, uns 370 milions més que el 2022.

Les exportacions de Girona van suposar el 8,1% del total de vendes a l’estranger de Catalunya (en termes monetaris). Les vendes amb destinació a països de la Unió Europea es van incrementar un 7,6%, mentre que les extracomunitàries van disminuir un 4,9%. Les primeres representen el 70% de les vendes totals gironines a l’estranger i les segones, el 30% restant.

Recuperació postcovid

A més, el document indica que la fase de recuperació postcovid ha estat «especialment intensa» a Catalunya, amb un PIB del primer trimestre del 2024 que ja ha superat en un 5,9% el nivell del quart trimestre del 2019. Els serveis, el consum públic i les exportacions han estat el motor, segons apunten els ens camerals, que també celebren que les exportacions i els ingressos turístics hagin assolit rècords durant el 2023. Sobre les exportacions remarquen que Catalunya va tancar l’exercici amb un superàvit comercial amb la UE per primer cop a la història, a diferència de països com Alemanya, França i Itàlia.

Pel que fa a les perspectives econòmiques, les Cambres estimen que aniran a l’alça en el curt termini, motivades pel creixement del mercat laboral i «l’empenta» del sector turístic. De cara a 2025, han apuntat que la relaxació de les restriccions en política monetària tindran un impacte positiu en les inversions.

Sobre el PIB català, la memòria concreta que creixerà «clarament» per sobre del 2% el 2024 i el 2025, per sobre de la mitjana de la zona euro. Tot i això, recorda que la situació econòmica es troba condicionada al desenvolupament dels conflictes geopolítics

Subscriu-te per seguir llegint