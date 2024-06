Les agències de viatges gironines esperen una bona temporada turística

Les agències de viatges preveuen que segueixi «l’explosió de demanda després de la covid» i per això calculen que aquest estiu serà de «rècord». Així ho ha va assegurar fa escassos dies el president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Jordi Martí, arran de l’enquesta feta per l’entitat entre les 400 agències associades que té a tot l’Estat. Martí va precisar que «més del 50% dels enquestats diuen que augmentaran la xifra de negoci més d’un 15%», segons ACN.

En aquesta línia, les agències de viatges gironines també es mostren optimistes. «Hi ha una bona demanda», assegura Joan Marenyà, propietari de viatges Canigó. Els professionals del sector preveuen moviment a l’estiu, però també afirmen que en general «sembla que serà un bon any», diu Eric Barcons, agent de viatges de Viatges Margal. Barcons explica que el sector «va començar l’any molt fort, amb molta anticipació», tanmateix, en els últims mesos s’ha frenat la demanda lleugerament. L’agent de viatges relata que esperen assolir «xifres similars a l’any passat o un puntet per sobre». «És important que ja hem recuperat totalment la normalitat», afegeix.

Principals destins

Barcons exposa que el Carib, amb zones com la Riviera Maya o Punta Cana és un dels destins més demandats pels gironins. «En general ha pujat tot molt de preu», afirma, fet que provoca que destinacions com aquesta, on assegura els preus s’han mantingut força estables, siguin una opció recurrent. A més, explica que els creuers o destinacions com Bali o Tailàndia també són comuns.

Per la seva banda, el propietari de Viatges Canigó relata que el seu model de negoci és diferent. «El nostre producte principal són els grups. Escollim destí i reservem vols, hotels i ho posem a la venda», diu. Acostumen a formar grup d’unes 30 persones. Enguany han organitzat viatges a Califòrnia, els fiords noruecs, un creuer fluvial al Danubi, a Roma o a Lourdes -un viatge que programen des de fa més de mig segle-. Tanmateix, a l’estiu no organitzen grups, però si treballen amb particulars que volen viatges. Irlanda, Indonèsia o Egipte han estat alguns dels principals destins dels seus clients.

Segons el sondeig fet per ACAVE, els principals destins de l’estat espanyol continuaran sent els de costa, amb les illes Balears i Canàries al capdavant, i també Barcelona i Madrid. A més, Martí va apuntar l’interès per Andalusia i «un repunt» del nord d’Espanya com, per exemple, Galícia, Astúries i Santander. Per una altra part, els atractius internacionals ha destacat països com la Xina, el Japó i Vietnam, seguits dels Estats Units i punts de Llatinoamèrica com ara Costa Rica, Brasil, Mèxic, República Dominicana i Cuba. Martí també va remarcar destinacions «recurrents» que han demanat els clients com Romania, Albània i Marroc.

El president d’ACAVE va reocneixer una certa tendència a la desestacionalització, ja que hi ha hagut un increment de reserves fora de la temporada alta. Tot i així, Martí va indicar que «aquest pic tendirà a ser meseta amb una demanda més estable» i que va atribuïr al fet que «la gent viatja quan pot i no quan vol», tot subratllant que ho marca tant el calendari laboral com l’escolar, segons ACN.

El responsable de la patronal de les agències de viatges va ressaltar una rebaixa de les ofertes d’última hora. En aquest sentit, Martí va dir que quan «se sap on es vol anar i el pressupost que es té, es fa la reserva» i en l’enquesta així s’ha reflectit: un 68% dels negocis han tancat paquets amb més de dos mesos d’antelació i un 15% entre un i dos mesos. Un fet que el president d’ACAVE ho atribueix a evitar pujades dels preus.

Manca de mà d’obra

Jordi Martí va fer èmfasi en el fet que manca personal qualificat al sector de les agències de viatges i va recordar que amb la covid va haver-hi «fuga de talent» i les empreses s’han hagut de «reorganitzar». A la vegada, va recalcar que en un context amb «el boom tecnològic» i va concretar en especial «la integració de la intel·ligència artificial». Per això, el president d’ACAVE sosté que és un àmbit «exigent i que necessita formació» i «deixin enrere la imatge que és un sector estacionalitzat».

A més, el president de la patronal de les agències de viatges va manifestar la preocupació pel turisme: «Fa no massa estàvem preocupats per la promoció del destí i ara hem d’estar-ho per la gestió». Martí va afirmar que s’ha de treballar per fer-lo «sostenible» i que cal la implicació de «públics i privats». L’objectiu, segons va remarcar, és que «tingui el menor impacte» i comporti «beneficis».

Els catalans gasten gairebé el doble

La despesa dels catalans en viatges pràcticament es va duplicar en el primer trimestre d’enguany si es compara amb el mateix període de l’any passat, fins als 2.299.718,28 d’euros, quan en els tres primers mesos de 2023 va ser d’1.561.395,25. Segons l’Enquesta de Turisme de Residents Familitur de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la ciutadania va fer 6.850.506 viatges, un 19,59% més que fa un any (5.728.346), però per sota dels 7.340.473 de 2019. La despesa diària dels catalans durant el primer trimestre es va enfilar fins als 93 euros, sent la més elevada de l’estat espanyol, per davant de navarresos (91 euros) i càntabres (90 euros). Fa un any, aquesta xifra era de 88 euros i el 2019 de 73.

La durada mitjana dels desplaçaments de la població va ser de 3,6 dies, una mica més dels 3,09 del mateix interval de temps registrats els anys 2023 i 2019.

Catalunya va ser el segon destí preferit dels residents a l’Estat en aquests tres primers mesos de l’any, per darrere d’Andalusia, però per davant de la Comunitat Valenciana.

Al conjunt de l’estat espanyol, la despesa va superar els 11.678 milions d’euros, un 25,4% més; cada espanyol va gastar cada dia de mitjana 82 euros, un 3,9% més. En total, la ciutadania espanyola va fer 40,6 milions de viatges, un 15% més que un any enrere.