Les empreses que cobren els fons verds europeus són les que menys contribueixen amb el medi ambient

Cuidar l'ecosistema és fonamental per mantenir una major salut. Per aconseguir-ho, el millor és respectar el medi ambient, evitant la contaminació ambiental, entre altres. Així doncs, la Unió Europea davant aquesta problemàtica aposta per concedir diverses ajudes per contribuir a la millora de l'aire. Tot i això, el que més sorprèn és que els fabricants d'automòbils que més fons verds europeus reben són els que menys vehicles' ZEV' tenen.

Segons un estudi fet per Voxeurop i European Investigative Collaborations, els fons verds europeus van a parar a alguns dels majors contaminadors climàtics del planeta. Aquestes dades van ser publicades per la Federació Europea de Transport i Medi Ambient (T&E), el passat mes de juny.

El Reglament Europeu

Segons l'article 8 i 9 del Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles de la Unió Europea (UE), aquestes inversions (fons) estan classificades com ESG (ambiental, social i de governança). Així doncs, l'article 8 diu que es consideren fons "verd clar" els que impliquen temes ambientals o socials. En canvi, l'article 9 té com a objectiu la inversió sostenible.

L'informe europeu desvetlla la realitat

Toyota ha estat el desè dels fabricants automobilístics que més milions ha rebut en fons verds europeus; concretament, 3.000 milions d'euros. I aquestes dades són sorprenents, ja que només fabrica un 2% de vehicles 0 emissions.

Després de l'anàlisi de més de 4.000 fons "verds" a Europa, procedents d'aproximadament 800 institucions financeres, van trobar que 200 de les empreses més contaminants del món van rebre un total de 81.053 milions d'euros en inversions de fons respecte a els dos articles de la Unió Europea.

"Les carteres verdes més grans d'Europa són les mateixes empreses brutes, vengudes com sostenibles" Xavier Sol, director de finances sostenibles de T&E.

Entre els 10 principals beneficiaris de fons verds europeus es van trobar automobilístiques, empreses de petroli, gas i tèxtil.

Stellantis va rebre 5.000 milions d'euros en fons verds amb només un 7% de fabricació de vehicles 'ZEV' i, Mercedes en va rebre 4.000 milions amb un tant per cent del 13% en ZEV.

Així doncs, i segons les dades extretes del mitjà Economia Digital, aquestes inversions "sostenibles" es destinen a activitats altament intensives en carboni. A més, no hi ha evidència envers que el capital invertit estigui orientat a les empreses en la seva transició climàtica i descarbonització.

Imatge d'arxiu del taller de muntatge de bateries de la planta Stellantis a Figueruelas / JAIME GALINDO

Airbus

Aquesta empresa fabricant d'avions està entre els 10 principals beneficiaris de fons verds europeus. Tot i això, hi ha més de 700 avions comercials (el 2023) que utilitzen combustible fòssil (99,4%).

T&E demana a la Comissió Europea que revisi el Reglament de divulgació de finances sostenibles.