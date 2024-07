Hereu anuncia l'aprovació de 12 nous projectes del PERTE de descarbonització per valor de 123,4 milions d'euros

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha anunciat aquest dilluns l'aprovació provisional de 12 nous projectes del PERTE de descarbonització per valor de 123,4 milions d'euros, durant la seva intervenció al Congrés Estatal de Clústers Industrials celebrat a Viladecans (Baix Llobregat). Entre les empreses beneficiades hi ha les catalanes Basell Poliolefinas Ibérica (amb una subvenció de 3,2 milions d'euros) i Anglès Textil (1,2 milions d'euros). En paral·lel, Hereu ha posat sobre la taula la convocatòria de 9 milions d'euros per a Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI). "Les AEI concentren gran part del talent innovador que tenim a Espanya i generen el 40% del PIB. Són fonamentals", ha recordat el titular d'Indústria i Turisme.

Altres empreses destacades per la convocatòria de la línia 1 del PERTE de descarbonització industrial són Fertiberia S.A. (60,8 milions d'euros) i Saint-Gobain Isover Ibérica (13,3 milions d'euros). En total, ja són 27 els projectes tractors (i 59 els projectes primaris) que s'han beneficat del PERTE de descarbonització amb un total de 219 milions d'euros en subvencions directes. "Això suposarà una reducció d'emissions de 711.000 tones de diòxid de carboni per any", ha calculat el Ministeri d'Indústria i Turisme. En el segon semestre del 2024, es llançaran dues noves convocatòries d'aquest PERTE.

Foto de família de les autoritats al Congrés Nacional de Clústers, celebrat a Viladecans i amb el ministre Hereu. / Ministeri d'Indústria i Turisme

El ministre Hereu ha destacat el paper "clau" dels clústers en l'economia espanyola, aportant més de quatre milions de treballadors. "Tenim registrats un total de 117 clústers que agrupen més de 12.000 empreses", ha apuntat el titular d'Indústria, que ha recordat que el programa de suport a les AEI ha concedit -en els últims quatre anys- ajudes per més de 145 milions d'euros a 915 projectes presentats.