La Fiscalia denuncia el president de Glovo per seguir obligant els 'riders' a fer-se autònoms

La Fiscalia ha denunciat el president de Glovo per seguir obligant els 'riders' a fer-se autònoms per treballar per a la plataforma tecnològica de repartiment a domicili. En un escrit, el ministeri públic recorda les diferents sentències que han fallat contra la companyia per considerar que aquest tipus de relació laboral és fraudulenta, principalment la sentència del Tribunal Suprem que obligava la firma a contractar els treballadors. A la denúncia, la Fiscalia lamenta que malgrat els diversos requeriments -en recull d'organismes d'Inspecció Laboral de diversos punts de l'Estat- l'empresa continua mantenint una relació laboral que constitueix un delicte contra els drets dels treballadors.

A l'escrit la Fiscalia considera "inqüestionable" que els treballadors de Glovo han continuat fent les tasques de repartiment "en les mateixes condicions" que abans de les sentències, "sense que se'ls hagi reconegut la condició de treballadors per compte aliè".

Alhora subratlla que els 'riders' no tenen "una organització de treball pròpia", atès que presten els seus serveis "dins la implementada per l'empresa Glovo, la qual dirigeix i organitza les seves tasques diàries a través de la plataforma digital d'obligada utilització, on es determina la forma i el preu del servei de recollida i entrega de productes, i s'estableix un sistema de control del procés productiu per mitjà de la gestió algorítmica del servei".