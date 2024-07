Formen 16 joves en els sectors de l’hoteleria i la restauració

La Fundació «la Caixa», a través de CaixaBank, ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Jordi Comas Matamala per impulsar les activitats de caràcter social al territori gironí.

La principal activitat d’enguany de la Fundació Jordi Comas en l’àmbit social, ha estat el Campus d’Ocupabilitat per a setze joves extutelats i els seus vuit monitors.

El campus ha tingut lloc el primer trimestre d’enguany amb l’objectiu de formar professionalment aquestes persones en els àmbits de l’hoteleria i restauració, en el marc del projecte Joves Futur + de la Fundació Barça, que rep el suport de la Fundació «la Caixa».

Els participants són joves extutelats d’entre 18 i 25 anys, provinents de set entitats socials diferents, que ja no compten amb la tutela de l’Administració per haver assolit la majoria d’edat. «A través d’aquest programa d’inserció sociolaboral, s’afavoreix la inclusió professional i social d’aquests joves que poden gaudir d’un acompanyament integral i individualitzat, que facilita una emancipació plena, i poden optar a un futur amb dignitat», exposen en un comunicat.

El campus proporciona formació intensiva i pràctica en un entorn real de feina, on es treballa específicament en diferents àmbits de l’hoteleria com ara servei de sala, neteja, jardineria i manteniment. En aquest cas, es busca que els joves visquin el dia a dia d’una empresa hotelera, adquireixin hàbits de feina i, al mateix temps, puguin posar a prova les seves habilitats de cara a una possible opció d’ocupabilitat en aquest sector.