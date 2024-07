El mercat automobilístic gironí tanca la primera meitat de l’any a la baixa

El mercat automobilístic gironí tanca els primers sis mesos de l’any amb pitjors dades que el 2023. La demarcació ha registrat 5.718 matriculacions de turismes en el primer semestre del 2024, un 1,1% menys que l’any passat, segons les dades de les patronals Anfac i Faconauto.

Només els vehicles amb combustibles alternatius trenquen aquesta tendència a la baixa, és a dir cotxes híbrids, híbrids endollables, elèctrics i de gas. Aquest grup registra 3.143 matriculacions aquest 2024, més de la meitat sobre el total, i creixen un 8,9% respecte al 2023. En canvi, les vendes de cotxes de gasolina, amb 2.254 matriculacions, cauen un 8,3% aquest 2024, mentre que les vendes de turismes dièsel pateixen una davallada del 27,2%.

Els electrificats aguanten

Després de registrar xifres a la baixa durant el mes de maig, els turismes electrificats (elèctrics purs i híbrids endollables) aconsegueixen mantenir les dades en l’acumulat de l’any. En els sis primers mesos del 2024 s’han matriculat a Girona 694 cotxes electrificats, dos més que fa un any. Al juny registren 124 matriculacions, quatre més que fa un any. Tanmateix, el mercat dels electrificats frena el seu creixement, una tendència que es repeteix al conjunt d’Espanya.

A l’Estat, el mercat d’electrificats manté el camí del mes anterior i pateix una nova reculada. En el sisè mes de l’any, les vendes se situen un 9,9% per sota que fa el 2023, amb 10.735 vendes d’elèctrics purs i híbrids endollables. En el primer semestre, el mercat frena el creixement, amb un lleuger augment del 0,6%, amb 55.883 unitats i el 10,44% del mercat total, xifra que està per sota de la registrada el 2023, que va ser de l’11%. A Girona, en canvi, el pes d’aquests vehicles sobre el mercat total de la província ha passat de l’11,9% al 12,1%.

En aquest sentit, Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto, remarca que «és important ser ambiciosos en el suport al vehicle electrificat a curt i llarg termini a través d’ajudes directes o a través d’incentius fiscals». Morales assegura que «és crucial pensar que el 48% dels ciutadans estan endarrerint la decisió de compra per la incertesa que sent. Cal fer el possible per reduir aquest percentatge mitjançant missatges tranquil·litzadors respecte al vehicle electrificat, però també pel que fa als terminis i a la resta de tecnologies. Un client segur que permeti tenir un mercat molt més àgil i molt més preparat per al repte de la descarbonització que al final és l’objectiu que tots busquem».