Augmentaran les setmanes per baixa per maternitat i paternitat?

Cada vegada hi ha més paritat envers la maternitat i la paternitat. Ara tant dones com homes són cuidadors dels seus nounats, tot i que, no de la mateixa manera. Així doncs, des del Govern, Sumar i PSOE van acordar allargar el permís de baixa per maternitat o paternitat fins a les 20 setmanes.

Actualment, aquesta baixa té una durada d'unes 16 setmanes

La baixa per maternitat i paternitat

Aquest permís ajuda les famílies a dedicar temps als seus fills. Ens trobem davant una prestació per naixement i cura de menors. Les sis primeres setmanes s'han de gaudir de forma continuada i, les deu restants es poden triar en períodes setmanals.

Per tal d'acceptar l'ampliació de les setmanes, es van contemplar dues vies: fer-ho a través dels pressupostos generals de l'Estat o per tramitació parlamentària de la Llei de Famílies.

Aquesta proposta havia d'haver-se aprovat als PGE d'aquest 2024, cosa que no s'ha produït.

En el cas de la Llei de Famílies encara no ha arribat al Parlament.

La setmana passada, el Ministeri d'Hisenda va publicar una ordre on es demanava a tots els ministeris que presentessin els seus comptes i peticions. En aquest punt, Sumar va demanar al PSOE que aprovés la mesura en els pressupostos generals de l'Estat 2025, segons Noticias Trabajo.

El permís de maternitat i paternitat està produint una major paritat / freepik

La baixa per maternitat i paternitat farà més petita la bretxa per desigualtat de gènere

Fins ara eren les dones les que havien de renunciar a la seva vida laboral, entre molts altres factors, a l'hora de ser mares. Gràcies a aquestes noves prestacions més paritàries s'està aconseguint que les dones puguin tornar a la seva rutina més ràpidament, sense perdre el seu grau d'empoderament i deixant els fills en bones mans: les dels pares.

Sumar remarca l'incompliment del Govern

Fa poc es va aprovar el permís de lactància, però, tot i això, no s'arriben a les 22 setmanes que la normativa europea exigeix. Actualment, entre la lactància i la baixa per maternitat i paternitat, s'arriben a les 19 setmanes. Així doncs, segons Carlos Marín, portaveu econòmic de Sumar, Espanya no compleix amb la regulació europea i això s'ha de solucionar.