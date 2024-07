Compte: no facis servir mai aquestes paraules en el concepte d'un Bizum

L’aplicació Bizum s’ha convertit en tota una referència a l’hora d’efectuar pagaments immediats. En restaurants, botigues, cines, discoteques... el proveïdor espanyol fundat el 2016 serveix per saldar tota mena de deutes de forma ràpida i senzilla, a més d’utilitzar-se com a mètode de pagament en alguns negocis.

Amb tot, durant el formulari que s’omple per a l’enviament ‘online’ de diners a un contacte registrat, els usuaris han d’introduir un concepte, que moltes vegades s’utilitza per fer broma amb la persona que rebrà el Bizum. Tanmateix, incloure paraules relacionades amb segons quins delictes pot comportar que l’entitat obri una investigació de la transferència en qüestió, i pot arribar fins i tot a bloquejar temporalment el compte del remitent.

Confidencialitat i vigilància

La normativa per a la prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme estableix que els assumptes que s’utilitzen a l’hora d’emetre un pagament via Bizum també han d’estar vigilats pel banc. Així doncs, la mateixa entitat bancària és l’encarregada d’aplicar la seva corresponent política i intervenir en cas de considerar com a sospitós algun dels vocables utilitzats en aquest apartat.

Per a això, totes les transferències passen per un sistema que valida les dues parts de l’operació comparant-les amb una ‘llista negra’ abans d’analitzar en profunditat els conceptes. Malgrat que les llistes de paraules associades a delictes són confidencials, n’hi ha algunes de relacionades amb el tràfic de drogues, armes o altres articles il·legals que obren automàticament la investigació del banc, sense ni tan sols tenir en compte si es tracta d’una broma.

Per tant, assumptes que incloguin expressions com «Al-Qaida», «armes per a Síria» o «cocaïna» (o altres noms de drogues) impediran que la transferència s’efectuï amb èxit i, a més, podrien comportar el bloqueig temporal del compte associat.