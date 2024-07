Endesa preveu destinar 115 milions d'euros a la xarxa de distribució de les comarques gironines entre 2025 i 2027

Endesa, a través de la seva filial 'e-distribución', preveu destinar 115 milions d'euros a la xarxa de distribució de les comarques gironines durant el període 2025-27, el que suposa un augment del 18% respecte al trienni anterior. Al conjunt de Catalunya, la companyia elèctrica calcula una inversió triennal de 884 milions, un 7% més. Segons informa Endesa en un comunicat, aquests recursos tenen l'objectiu de conitnuar reforçant la infraestructura elèctrica per facilitar la integració de les energies renovables, electrificar cases, empreses i ciutats i proporcionar un subministrament "fiable i resilient", inclús davant de fenòmens meteorològics adversos.

A la demarcació de Girona, la xarxa de distribució concentra més de 12.246 quilòmetres de línies elèctriques de les quals el 65% són aèries (7.895 quilòmetres) i el 35% restant són soterrades (4.351). Del total de cables, 5.665 quilòmetres corresponen a alta i mitja tensió i 6.581 corresponen a baixa tensió que van connectats a 58 subestacions, 7.323 centres de transformació i 516.000 punts de subministrament.

Endesa subratlla al comunicat que la inversió prevista per als pròxims tres anys està pendent de la concreció del nou marc regulador, que hauria de facilitar les inversions necessàries per poder complir amb els objectius de descarbonització marcats a 2030. Aquesta adaptació de la legislació, indica la companyia, permetria simplificar i racionalitzar el procés de desenvolupament de la xarxa i "donar certesa reguladora amb l'objectiu d'evitar colls d'ampolla en l'accés a la xarxa".

En total, Endesa preveu realitzar 1.148 projectes a tot Catalunya, que s'orientaran a incrementar la capacitat d'accés a la xarxa de distribució per poder connectar parcs eòlics, solars i autoconsum; al reforç de la fiabilitat i a la qualitat de les seves infraestructures, i a la digitalització, que permet integrar nous serveis i fer-ne una gestió més eficient amb un benefici directe als 4,45 milions de clients que Endesa té amb contracte d'accés a les infraestructures energètiques de Catalunya.

En aquest sentit, Endesa té previst concentrar més recursos que en el trienni anterior a incrementar la capacitat d'accés a la xarxa, de manera que ha reforçat amb 58 milions d'euros més aquesta partida, fins a consolidar la xifra dels 144,3 milions d'euros a les quatre demarcacions. En relació a les inversions dirigides a reforçar la fiabilitat i la millora de la qualitat es preveu de prop de 180 milions d'euros a Catalunya, mentre que els projectes lligats a digitalització, rebran uns 112 milions d'euros.

El responsable de la xarxa de distribució d'Endesa a Catalunya, Francesc Alemany, explica que "aquesta planificació s'ha fet després d'haver escoltat el territori": "N'hem prioritzat els requisits més immediats i també aquells més estratègics, conscients del paper essencial que la xarxa de distribució juga en la qualitat de vida de les persones i el procés de transició energètica en el qual estem immersos".

La digitalització i els reptes de futur

Endesa situa la digitalització de la xarxa de distribució com a "element crucial" per a la transició energètica, ja que fa possible la migració cap a un sistema energètic més sostenible i descarbonitzat.

Una altra línia en la que Endesa seguirà treballant al llarg del proper trienni és en la innovació i aplicació de noves tecnologies digitals que permeten afrontar millor fenòmens meteorològics extrems que poden afectar a la qualitat del subministrament, una de les conseqüències del canvi climàtic. En aquest sentit, l'objectiu és augmentar la resiliència de la xarxa de distribució per poder resistir a situacions adverses i, alhora, recuperar-se més ràpidament i afectar, així, al mínim possible als clients.

"Una de les maneres per reduir el temps en que es triga a restablir el servei elèctric en cas d'incidència, ja sigui pròpia o derivada d'agents externs, és l'ús dels telecomandaments, uns elements que permeten realitzar les primeres maniobres de forma remota i que escurcen fins a un 20% el temps de reposició del servei; mentre que una altra funció cada cop més estesa és la sensorització de la xarxa, o dit d'una altra manera, la instal·lació de sensors en diferents instal·lacions que permeten recopilar dades en temps real, cosa que pot ajudar, per exemple, a detectar anomalies abans que tinguin un impacte directe en els ciutadans", detalla Endesa.