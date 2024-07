Sense coneixements digitals, trobar feina es tornarà un suplici

La societat va canviant i amb ella, els llocs de treball i els requisits sol·licitats. Cada vegada és més comú que es demanin unes nocions mínimes d'informàtica a l'hora d'accedir al mercat laboral i, sense elles, pot ser difícil aconseguir un bon accés al mercat. Segons un informe de Pimec i la UOC, sis de cada deu vacants laborals al sector català, requereixen habilitats digitals bàsiques.

"Tenim un sector TIC prou rellevant, però cada cop aquestes competències es demanen des d'altres àmbits. En el futur veurem una altíssima demanda", ha avançat el secretari general de Pimec, Josep Ginesta.

Saber orientar-se ràpidament en una pàgina web, dibuixar fórmules amb Excel o tancar albarans digitalment pot semblar molt bàsic per a alguns, però no totes les persones que busquen feina dominen aquestes habilitats. Segons l'informe de Pimec i la UOC, per exemple, una de cada tres ofertes de treball publicades per les empreses el 2023 ja requereix dominar el paquet de Microsoft Office.

El paquet Office es requereix en diversos sectors empresarials / EP

Les competències digitals bàsiques cada cop estan més esteses entre els requisits bàsics per accedir a una empresa, cosa que pot arribar a ser un desavantatge per a alguns, especialment els més veterans. Tot i això, aquelles habilitats que se surten una mica del bàsic i que ja requereix una certa complexitat davant de la pantalla, també estan tornant-se condició 'sine qua non'. El 2023, el 12,3% de les ofertes laborals ja exigien tenir coneixements de programació. Fins al punt que el 27,3% de les ofertes laborals publicades a Catalunya requereixen algun tipus de competència digital avançada.

Demanda a l'alça a tots els sectors

La demanda de competències digitals creix i no només ho fa als sectors històricament vinculats a les tecnologies. Els candidats per a una empresa del 22@ de Barcelona gairebé segur que hauran d'exhibir competències digitals avançades, però cada cop més també aquelles que aspirin a treballar a una empresa logística del Baix Llobregat o a un comerç de la Catalunya Central.

"El que veurem durant els pròxims anys és un creixement de la demanda d'aquestes competències fora del sector TIC", ha afirmat la investigadora de la UOC Carme Pagès. Actualment, una de cada tres vacants que requereixen competències digitals avançades ja no formen part del sector TIC.

Processar grans bases de dades, analitzar especificacions de programes, o manejar sistemes empresarials digitalitzats amb habilitats que des de Pimec i la UOC qualifiquen d'"avançades" i cada cop més cotitzades en tota l'economia. Si bé no tots els sectors les demanen de la mateixa manera. A l'hostaleria, per exemple, només el 5% de les ofertes publicades avui en dia les requereixen, davant el 15% d'educació i molt lluny del 58% de les empreses d'informació i comunicacions.

Els sectors que requereixen competències digitals avançades / PIMEC i UOC

Tot i això, sectors que poguessin semblar encara més 'analògics' ja comencen a reclamar-los. Per exemple, el 16% de les vacants publicades l'any passat a la construcció requerien competències digitals avançades, així com el 21% de la indústria manufacturera.

"Necessitem reforçar la formació contínua i reforçar les 'microcredencials'. I no podem esperar que la persona passi a estar en atur, sinó, ho hem de fer quan encara està al seu lloc de treball", ha reclamat la directora de relacions laborals de Pimec, Sílvia Miró.