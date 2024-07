Una empresa gironina s’adjudica el servei mèdic del Parlament

L’empresa gironina Consorci del Transport Sanitari de Catalunya (CTSC) ha estat l’adjudicatari del servei mèdic del Parlament de Catalunya pels propers dos anys. La companyia oferirà la presència diària d’un metge a la seu del Parlament, per a la pràctica de les activitats relacionades amb la promoció de la salut i la prestació de primers auxilis, amb una dedicació global de 786 hores anuals.

El contracte també inclou la presència d’un metge a la seu del Parlament per a la pràctica de les activitats relacionades amb la prestació de primers auxilis els dies de ple i altres jornades excepcionals, amb una dedicació màxima estimada de 360 hores anuals. El contracte té una durada inicial prevista de dos anys des de l’inici de la seva execució amb la possibilitat de prorrogar-se, per períodes anuals, fins a dos anys més com a màxim.

Present a la Fórmula 1

La gironina es va encarregar fa unes setmanes de la cobertura del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que va tenir lloc al Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. El dispositiu va destinar un total de 130 professionals entre metges, tècnics sanitaris, i coordinadors de servei per garantir la màxima seguretat i atenció als participants i el públic assistent. La companyia gironina té un contracte signat per un període de dos anys.

Tant als entrenaments com a la cursa, el Consorci del Transport Sanitari de Catalunya va proporcionar una guàrdia clínica de 24 hores, a més de la direcció mèdica i personal de coordinació a pista i torre, amb una dotació diària de 41 persones.

Més de 100 clients

El Consorci del Transport Sanitari de Catalunya es dedica a oferir serveis essencials de transport sanitari. Durant el primer trimestre de 2024, ha col·laborat amb 120 clients, com el Girona FC o Bàsquet Girona, entre altres. A més, ha proporcionat serveis a 145 ajuntaments.