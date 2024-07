Vols saber quina benzinera té els preus més baixos?

Si vols estalviar en benzina, has de conèixer la benzinera 'low cost' més econòmica d'Espanya. Bonarea té els preus més baixos i això fa que emplenar el dipòsit del vehicle no et faci tant de mal. Segons l'últim informe sobre carburants de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Bonarea té els preus més econòmics i, Costco, Carrefour i Valcarce els més elevats.

Un mes més, al maig, aquest tipus d'instal·lacions van registrar els preus més baixos, però les diferències entre marques arriben als 50 cèntims. Així, si el preu mitjà de Bonarea va ser d'1,475 euros per litre de gasolina i 1,328 euros per litre de dièsel; a Costco va pujar a 1,887 euros per litre en el primer cas i 1,680 euros per litre, al segon.

Les cadenes Ballenoil, Plenoil i Petroprix se situen a la part mitjana de la taula, amb un preu d'1,569 euros, 1,524 euros i 1,537 euros per litre, respectivament, per a la gasolina. En dièsel, Ballenoil va marcar una mitjana d'1,398 euros per litre; Plenoil, 1,370 euros per litre, i Petroprix, 1,384 euros per litre.

La CNMC ha decidit detallar els preus per a les principals marques d'estacions de servei independents "atesa la seva importància creixent, per la seva presència cada vegada més gran i per la pressió competitiva en preus que introdueixen al mercat".

Al costat contrari, els preus més alts els van registrar Repsol, Cepsa i BP, amb preus per litre de gasolina d'1,725 euros, 1,733 euros i 1,738 euros, respectivament. En el cas del dièsel, Repsol va marcar un preu mitjà d'1,565 euros; Cepsa, 1,578 euros, i BP, 1,572 euros. El model de negoci de les petrolieres tradicionals, per competir amb l'auge del 'low cost' demana impulsar descomptes a través de targetes o aplicacions de fidelització amb l'objectiu de captar clients més lleials i de més despesa.

El preu mitjà dels carburants va disminuir el cinquè mes de l'any després de l'augment del mes anterior. El de la gasolina es va situar en una mitjana d'1,671 euros per litre, un 1% menys que el mes anterior; i el del gasoil A en 1,510 euros per litre, un 3,3% menys.

Per què són més barates les 'low cost'?

Segons explica la CNMC, la diferència de preus entre estacions de servei té molt a veure amb qui en determina els preus, si bé és l'operador (petroliera) o el particular (minorista). Així, les estacions de servei que són propietat de la petroliera (COCO) l'operador decideix els preus, mentre que les que són propietat de particulars (DODO) el preu el fixa el detallista.

Però hi ha un vincle mixt de propietat (CODO) que són aquelles benzineres propietat de la petroliera, però gestionades per un particular, i en aquest cas hi ha dues tipologies: “el contracte de venda en ferm, on el minorista assumeix el risc del producte i posa el preu que vol, i el contracte de comissió, on el risc recau sobre l'operador, que és el que fixa el preu, percebent el minorista una comissió per cada litre venut”.

Finalment, hi ha les benzineres independents o 'low cost', sense contracte de subministrament en exclusiva amb un operador de manera que poden comprar el seu producte a diferents productors i estableixen el preu que ells decideixen en funció dels seus costos. Aquest tipus d'establiment, a més, solen mancar de personal o fixar un nombre mínim, cosa que abarateix encara més els costos.

Segons la CNMC, "en els últims anys s'ha reduït notablement el nombre d'instal·lacions en què l'operador fixa els preus, i cada vegada són més nombroses les estacions en què el minorista és el que estableix el preu dels carburants". Sobretot, arran d'una norma del 2013 que va permetre obrir benzineres a qualsevol sòl comercial i va incentivar l'interès dels inversors per aquest negoci.

Descobreix la millor benzinera 'low cost' - Imatge de la Jonquera / Marc Martí

Astúries, la comunitat més cara

L'informe també subratlla que el fet que hi hagi una escassa presència de benzineres “independents” a Astúries influeix que aquesta sigui la província amb els preus més alts, de mitjana, de la Península i les Balears. En aquesta regió, les 'low cost' ostenten el 33% del mercat davant el 46% en el conjunt de la Península, a més les marques 'low cost' més competitives, com Ballenoil, Plenoil i Petroprix gairebé no són presents (representen només el 4% de la xarxa) i hi ha una menor presència del model desatès (a penes un 11% de la xarxa). Segons el regulador, les vendes per estació de servei a Astúries són inferiors a la mitjana peninsular.