Més de 400 persones clamen a Girona perquè es posin límits al turisme: "Miris on miris, tot són guiris!"

Més de 400 persones s'han manifestat a Girona reclamant que es posin límits al turisme. La protesta, convocada per la Plataforma pel Decreixement Turístic, ha recorregut bona part del Barri Vell. Durant la marxa, els manifestants han corejat consignes com "Miris on miris, tot són guiris!", "El turisme mata els barris" o "Volem més Girocletes, no turistes en xancletes". En diferents punts, també han penjat cartells assenyalant blocs on tot són pisos turístics, criticant que "expulsen" els veïns. La plataforma critica que la ciutat s'ha convertit en un aparador, reclama més fermesa amb els HUT, que la taxa turística es destini a "revertir-ne els impactes negatius" i que s'acabi "la barra lliure" als comerços del sector de la bicicleta.