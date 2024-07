La venda de cotxes de segona mà s’enfila un 4,3% en el primer semestre

El mercat de cotxes de segona mà a les comarques gironines tanca la primera meitat de l’any a l’alça. Girona registra en el primer semestre fins a 15.020 operacions de compravenda de turismes d’ocasió, un 4,3% més que l’any passat i un 10,7% més que entre gener i juny del 2022, segons dades de la consultora MSI per a les patronals del sector Ganvam i Faconauto.

Tanmateix, si ens centrem en les operacions de vehicles de segona mà a les comarques gironines al juny aquestes baixen respecte a l’any passat. La demarcació registra 2.530 operacions de compravenda, un 17,7% menys que l’any 2023.

A Catalunya, les vendes de turismes i tot terrenys d’ocasió de Catalunya arriben a les 140.563 unitats i registren una pujada del 5,2% a l’acumulat de l’any. Pel que fa al mes de juny, se’n van vendre un total de 20.865 unitats, fet que va suposar un descens del 10,8%, segons exposen les patronals del sector.

Al conjunt de l’Estat, les vendes de turismes i tot terrenys d’ocasió ja superen el milió d’unitats. D’aquesta manera, acumulen una pujada del 7,2% al tancament del primer semestre del 2024, fins a assolir 1.015.612 unitats de gener al mes de juny. Així, s’han venut 1,9 cotxes usats per cada vehicle nou en aquest tram de l’any.

Entre un i tres anys

Els models d’entre un i tres anys acumulen una pujada de gairebé el 34% fins al juny, amb un total de 81.100 unitats venudes. Per a les patronals del sector, el bon comportament del vehicle seminou demostra el seu paper com a dinamitzador de la demanda i, per tant, com a palanca per a rejovenir el parc, en un moment en què, «amb una bona oferta de seminous d’ocasió», les vendes de models d’entre 10 i 15 anys van recular més d’un 9% fins al juny, fins a situar-se a les 163.762 unitats venudes.

Els electrificats, a l’alça

En un moment en què les vendes de vehicles electrificats nous retrocedeixen, els models de segona mà registren creixements a doble dígit. En aquest sentit, si bé el dièsel és la propulsió majoritària -amb més de la meitat de les vendes-, les operacions amb turismes elèctrics purs de segona mà acumulen un augment de gairebé el 60% el primer semestre, fins a situar-se a les 8.597 unitats, respecte al mateix període de l’any anterior. Si escau, les vendes d’híbrids endollables d’ocasió van augmentar un 90%, fins a comptabilitzar un total de 14.475 unitats fins al juny.