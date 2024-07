David Martí: «La xarxa de proximitat que es genera dins del màster el fa diferent»

És empresari, vicepresident de la FOEG, professor a la UdG, fins fa un any president de l’AENTEG i ara director del Màster en Direcció i Gestió d’Empreses de la UdG. Com s’ho fa per tenir temps per a tot?

Bàsicament perquè tot forma part d’un mateix ecosistema. La FOEG és la patronal de les empreses, l’AENTEG és el gremi d’empreses tecnològiques, l’MBA al final és un mix entre el món acadèmic i el món empresarial, perquè és màster, és formació, però és formació empresarial. He tingut altres èpoques de la meva vida molt més complexes, és a dir, fent coses que no tenen res a veure entre elles.

S’ho va pensar massa quan van oferir-li ser director del màster?

Poquet, perquè la veritat és que em va fer la gràcia quan m’ho van demanar. Jo soc professor d’emprenedoria, de màrqueting, d’empresa, soc professor també de l’MBA, des d’allà fa quatre o cinc anys, i vaig pensar que era un repte, que era xulo, que em feia il·lusió.

El màster celebra enguany la seva edició número 40 i acaba d’obrir fa relativament poc el període de matrícula, a quin perfil d’alumnes està dirigit?

El màster té un perfil clàssic, que és el motiu pel qual es va crear l’any 90, que era donar aquesta formació transversal a nivell de gestió d’empresa a enginyers de tota mena. Aquest és el perfil tradicional. L’altre perfil bastant important són aquella gent que ve d’estudis econòmics. Llavors hi ha un altre perfil bastant rellevant que seria d’emprenedors, però no d’emprenedors que tenen una idea de negoci i estan en la fase de fer un pla d’empresa, sinó que ja han tirat endavant un negoci i que al cap d’uns anys l’han de fer créixer o està creixent i comença a ser una mica gros. I llavors hi ha un altre perfil, aquest és molt específic d’aquest MBA de Girona, que és les empreses que estan en relleu generacional. Aquests serien una mica els perfils tradicionals. Ara, a partir d’aquí, ens hem trobat de tot.

Hi ha hagut el moviment que esperaven aquests primers dies de matriculació?

Fins i tot més. És el primer any que ho agafo, però hi ha bastant de moviment perquè hem apretat en la difusió, hem fet molta feina a LinkedIn... Tot i que la gent s’acaba decidint molt sovint a última hora, el màster comença a finals de novembre i segur que al mateix dia, a l’inici de curs encara hi ha gent que decideix matricular-se. També estem intentant treballar, i de moment està anant prou bé, que hi hagi més quota femenina. Perquè hi ha hagut algun any, històricament, que hi havia sobre un 40% de dones, però és la vegada que n’hi ha hagut més. En canvi, hi ha hagut altres anys quede 17 o 18 alumnes, n’hi ha 2 o 3 noies.

"Crec que a les universitats no treballen prou bé el tema alumni i ho volem potenciar"

Què estan fent perquè deixi de ser així?

Una feina més quirúrgica. No és que estiguem discriminant ningú, simplement estem intentant que aquests perfils els arribi molt la informació. És una de les mancances o dels punts que té de millora aquest màster.

Un dels aspectes que defensen és que es tracta d’un màster de «quilòmetre zero». Per què creuen que és un aspecte important per a diferenciar-se dels molts màsters que existeixen?

A nivell de continguts és com tots els MBA, és a dir, aquí no hi ha diferència o poca. És un màster que té molta qualitat docent. I diem que és de quilòmetre zero perquè el networking que s’hi genera és una xarxa de proximitat, perquè la gent que tens asseguda al costat teu de classe i amb qui treballes un pla d’empreses són gent que, igual que tu, treballen a empreses mitjanes, petites, però de les comarques gironines. Això és una cosa que el fa diferent. Tu vas a fer un MBA a Barcelona i tindrà altres coses. També tindrà networking, però et pots trobar amb gent que sigui de llocs on tu potser no tindràs connexió. I, evidentment, hi ha grups molt més grans. El nostre grup és reduït. Hi ha un màxim de 18 alumnes.

Em destacava la qualitat docent del màster. Quin tipus de professors es trobaran els alumnes?

Els professors, bàsicament, són de dos tipus. Hi ha els especialistes de cada matèria que són professors amb experiència i un grup de docents que és el que té més a veure amb casos. Que són empreses de Girona la gran majoria, i que les portem perquè expliquin alguna cosa concreta en la qual ells han excel·lit o en la qual poden parlar de primera mà.

Amb la seva arribada a la direcció volen impulsar de nou, perquè ja havia existit abans, l’associació d’exalumnes. Per què vol que torni?

Jo amb el tema d’alumnis tinc una certa obsessió. Crec que a les universitats no treballen bé aquest tema. Llavors, jo quan vaig agafar la direcció tenia intenció de tirar endavant això. Com deies ja havia existit això anys enrere. Per què recuperar-ho? Perquè estem parlant d’un gruix entre 700 i 800 alumnes que han passat pel MBA tots aquests anys. Dels quals sabem que n’hi ha molts que de manera espontània, orgànica, continuen veient-se i a part d’anar a sopar, de tant en tant, continuen fent coses junts, alguns s’han associat, han treballat en projectes... Això que ja passa de manera orgànica ho volem potenciar, fer-ho més intergeneracional. Que tu puguis tenir cada any dues o tres vegades un seminari específic. És una de les coses que vull arrencar ja aquest mateix curs.

Tenen previstos més canvis per aquest pròxim curs o a llarg termini?

Per aquest pròxim curs, pocs. Perquè s’ha fet servir per fer com una renovació i, per tant, no hi ha massa temps d’incloure-hi molts canvis a nivell d’estructura ni de continguts. A partir del següent curs, sí, però destinats a millorar el que ja hi ha i a posar al dia alguna cosa. En general, el que és la base continuarà sent la mateixa. No hi ha necessitat. Fem enquestes a cada mòdul de continguts i surten molt bones valoracions. La idea és posar-hi l’accent. Evidentment, jo vinc del món de les noves tecnologies i, per tant, també és més fàcil que aquest tema vagi agafant importància.