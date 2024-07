DKV Impacta impulsa 5 projectes d'innovació social per a un món més saludable

El mes de febrer passat DKV Seguros, en aliança amb Impact Hub Barcelona, llançava la tercera edició de DKV Impacta, un programa que busca impulsar l'emprenedoria i la innovació en el marc del seu compromís social. Després de diverses setmanes de feina i deliberació, en què deu entitats socials i start-ups preseleccionades han rebut mentories de DKV, acompanyament i formació per part de l'equip tècnic d'Impact Hub Barcelona, ja coneixem els cinc projectes que rebran 15.000 euros de finançament per al seu desenvolupament.

Es tracta de Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona, Fundació Visual TEAF, Fundació EMET, Salut Sense Sostre i CARDI@ANGEL, els projectes dels quals s'emmarquen en les categories “Canvi climàtic i salut” i “Prevenció de malalties per a col·lectius vulnerables”.

Els projectes seleccionats

La Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona ha estat seleccionada gràcies al seu projecte ‘Aigües regenerades de qualitat: STOP bacteris resistents als antibiòtics’. Es tracta d'un nou i revolucionari kit per a la detecció d'‘Aeromonas’ resistents als antibiòtics en mostres d'aigua, permetent la monitorització contínua de la qualitat de l'aigua regenerada i llots abans que siguin usats en reg i agricultura. D'aquesta manera, es contribueix a la preservació de la salut pública i la sostenibilitat ambiental.

També ha estat escollida l'app diagnòstica TEAF/FASD, de la Fundació Visual TEAF, que ajuda els professionals de la salut a fer més fàcilment el diagnòstic del Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF), que sol trigar a aconseguir-se una mitjana de 15 anys. anys. Amb aquesta aplicació els mesuraments poden realitzar-se davant del pacient, amb l'objectiu de fer un cribratge del TEAF i agilitzar-ne el diagnòstic.

El projecte de la Fundació EMET, ‘Jaque-Emet: Un tauler d'oportunitats’, ha estat un altre dels destacats per DKV Impacta per la seva utilització dels escacs com a eina terapèutica, per transformar vides en millorar les funcions cognitives i promoure la integració social en persones amb problemes d'addiccions.

A ells s'hi suma BLOPUP: Blood Pressure under Pressure, projecte desenvolupat per Salut Sense Sostre, que té l'objectiu de la detecció d'hipertensió arterial, tractament i adherència entre població sense llar. Per aconseguir-ho i disminuir l'escletxa de l'esperança de vida entre aquestes persones i la població general han desenvolupat una eina tecnològica innovadora i tenen voluntaris socials.

Finalment, DKV Impacta donarà suport a Cardi@ANGEL S.L. en el desenvolupament de CARDI@ANGEL, una xarxa de voluntaris capacitats per realitzar una reanimació cardiopulmonar, connectats a través d'una app amb persones amb risc de patir una parada cardiorespiratòria.

El comitè encarregat de la selecció dels projectes ha estat format per Antonio González, CEO d'Impact Hub i expert en innovació i emprenedoria en el sector social i salut; Beatriz Vilora, CEO de BCORP Espanya; Conchita Galdón, Ph.D. vicedegana d'Empreses amb Propòsit i directora del Centre d'IE per a la Innovació Social i Sostenibilitat; el Dr. Javier Quintana, cirurgià ortopèdic i director de Desenvolupament Assistencial de DKV, i Miguel García, director de comunicació i sostenibilitat de DKV.

A més de la dotació de 15.000 euros per projecte, les cinc iniciatives escollides participaran en la Fase II del Programa DKV Impacta, que constarà d'un ‘bootcamp’ presencial d'una setmana a Barcelona, on rebran formació i mentories especialitzades de la mà d'Impact Hub Barcelona en matèries com estratègies de vendes, mesurament i gestió de l’impacte, lideratge i gestió d’equips, finançament per a projectes d’impacte, màrqueting i comunicació entre altres.