«El centre d’Amazon al Far d’Empordà té una necessitat de creixement constant»

Ja fa un que van obrir el centre d’Amazon al Far d’Empordà. S’han complert les expectatives?

Doncs, no només s’han complert, sinó que s’han superat les expectatives, et diria. La veritat és que el centre, en aquests primers 14 mesos ja, ha tingut un desenvolupament molt positiu i això es tradueix en un creixement sostingut des del primer dia fins ara. Seguim creixent i encara tenim contractacions pendents i, per tant, és una cosa que ens enorgulleix.

Quan van obrir tenien una plantilla d’unes 900 persones, ara mateix compten amb 1.500 treballadors i estan buscant 150 més. Tenen problemes a l’hora de trobar personal?

No, no ens trobem amb problemes. El que sí que ens trobem és amb un volum, amb una necessitat de creixement constant i, per tant, com qualsevol procés de contractació, té les seves dificultats associades. Com bé deies, en poques setmanes o pocs mesos vam arribar a les 900 persones, hem seguit creixent durant tot aquest any, hem fet més de 500 contractacions en el que va ser de sis mesos que venen d’any i encara en seguim necessitant més.

Un dels objectius del centre era tenir una plantilla de 1.500 treballadors fixos tres anys després de l’obertura. Dels 1.500 que hi ha actualment quants són fixos?

Aquests 1.500 treballadors que tenim són fixos. Els altres 150 que estem buscant dependrà també de la continuïtat de l’operativa i del funcionament en els pròxims mesos. És una cosa que ara mateix ens és difícil donar un pronòstic acurat. La intenció és continuar creixent i d’aquí a uns mesos en podem parlar a veure a quin volum estem. Però tot indica que el sector hauria de seguir creixent amb aquestes 150 persones i amb més, que també seguirem necessitant en la segona meitat de l’any.

Ben a prop del centre tenen el cicle formatiu de Grau Superior de Transport i Logística que es fa a Figueres. Fa relativament poc deien que tenien més demanda per part d’empreses que d’alumnes. Els ajuda a l’hora de contractar personal qualificat?

Estem en contacte amb aquests centres de formació i seguim en col·laboració constant amb aquests centres i amb moltes altres universitats. La veritat és que necessitem o estem en busquetes de diferents perfils. El que fem és col·laborar (6:56) amb aquests centres de formació per veure si ens poden aportar candidats que puguin complir aquests rols que necessitem.

«De moment no tenim previst ampliar el centre, encara té marge de creixement»

El passat mes de novembre CCOO va convocar una vaga parcial a tots els centres Amazon a Espanya. Protestaven pels salaris baixos, la «insuficient» protecció de la salut laboral i els «continus problemes de gestió» del departament de Recurs Humans. Hi ha hagut una negociació i s’ha arribat a consensos amb els sindicats?

Òbviament, respectem tota la gestió i tota la feina que fan els sindicats, només faltaria. No hem tingut cap problema en aquest sentit en el centre d’aquí el Far d’Empordà. A nivell salarial la retribució està d’entrada per al personal de mossos de magatzem està per sobre dels 1.400 euros bruts mensuals. Aquesta és una retribució significativament per sobre del que marca el conveni de logística i transport de la província de Girona. Oferim als nostres treballadors i treballadores no només un salari competitiu, sinó tot un paquet d’avantatges.

Abans de l’obertura del centre hi havia representants d’alguns ajuntaments de la zona que posaven en dubte l’impacte que podria tenir l’obertura de les instal·lacions. Hi ha una bona relació amb els municipis de la zona?

La relació fins ara la veritat és que ha estat excel·lent. Ha estat excel·lent des del punt de vista de fluïdesa, de comunicació constant. Jo personalment i altres persones del centre hem anat a veure personalitat de l’Ajuntament del Far d’Empordà, de l’Ajuntament de Figueres. Ens ajuden amb les campanyes de contractació, amb campanyes beneficiàries que podem fer. Estem contents que així sigui i la realitat és que el centre ha arribat aquí per quedar-s’hi temps, no volem arribar aquí i gastar-hi un any i marxar.

Em deia que esteu en un moment de necessitat de creixement constant. Hi ha intenció d’ampliar les instal·lacions?

De moment no ho tenim previst, el centre encara té marge de creixement i com que tenim marge de creixement el que volem fer és continuar creixent i no ens plantegem una ampliació de les instal·lacions o un creixement a nivell d’instal·lacions. El que sí que està fent el centre és una inversió constant i això no només ho fa el centre del Far d’Empordà ho fan tots els centres d’Amazon, inversió constant pel que fa a tecnologia interna que tenim, que anem posant als centres i ens permeten seguir millorant la qualitat de les operacions que fem.

A quin percentatge de la seva capacitat està el centre?

Depèn també molt de les setmanes, dels dies si estem parlant d’una campanya com Sant Jordi o Nadal. És difícil donar-te un número. Encara hi ha cert marge de creixement però òbviament el centre arribarà a un punt de màxima capacitat que de moment encara és difícil saber on estarà i quan hi arribarem exactament.

