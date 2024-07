La Generalitat inverteix 4,7 milions d'euros en ajuts per a noves inversions industrials a Girona

El Departament d’Empresa i Treball ha destinat 4,74 milions d’euros en ajuts per a projectes d’inversions productives que millorin la competitivitat, l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials a la vegueria de Girona. Aquests ajuts han permès mobilitzar una inversió total de 24,5 milions d’euros a la vegueria. En total se n’han beneficiat 26 empreses de la vegueria, majoritàriament petites i mitjanes, que consolidaran 5.739 llocs de treball i en crearan 322. La de Girona és la tercera vegueria que ha rebut més recursos del global de Catalunya, on el Govern ha destinat 29,8 milions.

La inversió suposa un increment del 30% en la dotació inicial d'aquesta convocatòria, que partia de 23 milions. Aquest reforç pressupostari permetrà mobilitzar una inversió total de 163,49 milions d’euros. Els ajuts consolidaran 18.000 llocs de treball ja existents i permetran crear-ne 1.150 de nous.

La línia d’ajuts de noves inversions industrials, gestionada a través de la Direcció General d’Indústria (DGI), s’emmarca en el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025. El Govern ha treballat per aconseguir que la indústria segueixi actuant com un motor pel conjunt de l’economia del país, per millorar la seva competitivitat, resiliència i valor afegit, i per reforçar encara més la seva internacionalització.

La principal derivada d’aquesta línia d’ajuts, més enllà dels projectes concrets, és un augment de la mida de les empreses beneficiàries, una prioritat també de l’executiu per dotar de major robustesa el teixit productiu. Cal destacar que en la convocatòria d’aquest 2024, i en context de sequera provocada per l’emergència climàtica, s’ha introduït com a criteri de valoració que les inversions acreditin una reducció del consum d'aigua del procés productiu.

El Govern va obrir el passat mes d’abril la línia d’ajuts de projectes d’inversions productives i ha resolt en només dos mesos, "en un temps rècord", la convocatòria. L’objectiu ha estat poder incloure els ajuts en el marc temporal establert per la Unió Europea per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna, que finalitzava aquest 30 de juny, i assolir així un major efecte incentivador per projecte. D’aquesta manera, les empreses catalanes beneficiàries podran continuar optant a altres convocatòries d’ajut que es regeixen pel reglament general de mínims.

"Reindustrialitzar Catalunya ha estat la prioritat absoluta d’aquest Govern”, assegura el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent. En aquest sentit, Torrent ha afegit que "l’esforç pressupostari i de gestió per fer possible la resolució d’aquests ajuts en temps rècord en són la mostra més palpable" i que l'objectiu dels ajuts és "enfortir el teixit industrial" català fent-lo més sostenible i digitalitzat.