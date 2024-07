El mercat mexicà, una mica més a prop de Girona

Les Cambres de Comerç de Girona i Guadalajara (Mèxic) han signar un acord de col·laboració per tal de potenciar les relacions econòmiques entre els territoris de les dues corporacions. La Cambra de Girona ha rebut una delegació mexicana que ha conegut sobre el terreny el teixit empresarial gironí i ha detallat les oportunitats que ofereix el país a les empreses gironines a través de contactes amb representats de diversos sectors econòmics de la corporació. A més de signar el conveni entre les dues institucions, la delegació mexicana va oferir a la Cambra la jornada titulada «Guadalajara com a mercat d’portunitats a Mèxic», on van participar Yolanda Sánchez, vicepresidenta de la Cambra de Guadalajara, i el conseller d’Assumptes Econòmics-Empresarials del Consulat de Mèxic a Barcelona, Joaquín Catalá.

La delegació mexicana també va assistir a la jornada de les Taules de Preus de la Llotja de Contractació de Girona i va visitar la Cooperativa La Fageda i l’empresa Royal Verd, totes dues a la Garrotxa. Així mateix, van participar a la Cambra en una reunió per obrir mercat a Mèxic a les startups gironines relacionades amb l’esport, la salut i el sector agroalimentari. També van ser rebuts per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, al consistori gironí.

«El valor i la fortalesa de la xarxa cameral, present arreu del món, és una eina que no podem desaprofitar a l’hora d’impulsar les nostres mútues economies», va afirmar el president de la Cambra de Girona.

Mèxic té una població de 127 milions d’habitants, un gran potencial exportador i actua de facto com a porta d’entrada al mercat americà. La Cambra recorda que sempre ha estat una terra d’acollida i d’oportunitats per als catalans, sobretot després de la Guerra Civil, on molts exiliats hi van trobar una nova vida, mentre altres països ens rebutjaven i tancaven les portes als perdedors de la Guerra Civil. Jaume Fàbrega va afirmar que «els catalans estan darrera de trajectòries potents en terres mexicanes i han contribuït decisivament al progrés i l’evolució del país. I tampoc podem oblidar que un gironí de Sant Joan de les Abadesses, Jaume Nunó, a qui Mèxic considera un heroi nacional, és l’autor de la música de l’himne nacional».

Les relacions econòmiques entre Girona i Mèxic són importants i poden créixer encara més en el futur. Girona va exportar a Mèxic l’any passat per valor de 103 milions i va importar per valor de 6,7 milions. Mèxic està al número 18 de la llista de països exportadors de Girona. I al número 37 dels importadors. Hi ha unes 1.700 empreses catalanes que exporten regularment a Mèxic. Una de les dades importants és que hi ha més de 5.000 filials catalanes establertes a Mèxic procedents de 350 empreses matriu.

Segons van explicar els representants mexicans, ara mateix hi ha 343 projectes en marxa que volen dinamitzar les regions més desfavorides i que crearan moltes oportunitats. Des de Girona s’exporten a Mèxic, sobretot, agroalimentari, maquinària, productes de farmàcia i plàstics, entre d’altres. I s’importen òptica, fotografia i cinematografia, begudes, fruita i verdura, entre d’altres.