Pots posar una piscina desmuntable a la terrassa o pati interior?

Ha arribat l'estiu i muntar una piscina al pati és el més normal i més, si tenim nens petits. Però què passa quan vivim en un pis? Podem col·locar una piscina desmuntable al pati o a la terrassa? O els veïns se'ns tiraran a sobre? La Llei de Propietat Horitzontal i el CSCAE ens donen la resposta.

Segons l'article 396 del Codi Civil, les terrasses són elements comuns, tot i utilitzar-se de forma privativa. Així doncs, abans de fer-ne qualsevol modificació s'haurà de consultar amb la comunitat de veïns. El mateix passa amb els patis interiors.

Si volem canviar el terra, posar una piscina o instal·lar una pèrgola, ho haurem de consensuar.v

La Llei de Propietat Horitzontal

Segons el mitjà Noticias Trabajo, dins aquesta llei no hi ha cap prohibició envers la instal·lació de piscines desmuntables a les terrasses dels pisos. Tot i que, en l'article 7 de la Llei de Propietat Horitzontal, sí que fa esment de certs paràmetres sobre la seva instal·lació.

Col·locar una piscina desmuntable en una terrassa o pati interior pot comprometre la seguretat de l'edifici per qüestions de pes, entre altres. Així doncs, puc gaudir de la piscina a l'estiu?

Sí que puc instal·lar una piscina a la terrassa o pati interior

Segons la llei, sí que ho podrem fer, sempre que no afecti la seguretat de l'estructura de l'edifici. Encara que, a més, hauríem de consultar els estatus de la comunitat; ja que hi pot aparèixer dita prohibició.

Posar una piscina a casa és ideal per a refrescar-se a l'estiu / master1305

Ara bé, en cap cas es necessita l'aprovació de la Junta de Propietaris per a la seva instal·lació, segons el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques. Però sí que es recomana informar els veïns sobre la instal·lació, aportant un informe que verifiqui que no es compromet la seguretat de l'edifici.

El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE)

Segons CSCAE és important tenir en compte que, instal·lar una piscina desmuntable en terrassa o pati interior, pot ser un perill pel pes extraordinari que se li afegeix a l'estructura de l'edifici. Així doncs, abans de fer la instal·lació, el primer que s'ha de fer és consultar amb un professional per tal que faci una inspecció i posteriorment, un informe envers si podem posar-la o no. Recordem que, si no ho fem així podem posar en perill la seguretat de les persones i de l'edifici.