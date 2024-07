El sector turístic gironí preveu una bona ocupació al juliol i l’agost

L’estiu és per excel·lència el punt àlgid del sector turístic a les comarques gironines, especialment a la Costa Brava. Un moment, que, tot i haver intentat desestacionalitzar i haver fet passos per avançar en aquesta direcció, els empresaris es continuen jugant les garrofes de bona part de l’any. Els quatre sectors implicats en l’allotjament a la demarcació (hotels, apartaments, càmpings i cases de turisme rural) afronten amb diferents previsions el juliol i l’agost i comencen a mirar, cada vegada més, el setembre.

Les dades de maig i juny poden servir en alguns casos per veure cap a on es poden encarar els mesos posteriors. Poden ser una petita referència, però no un indicador sempre fiable, ja que els escenaris són especialment diferents entre mesos i hi ha comportaments fluctuants dins les mateixes setmanes d’estiu.

Les llicències a Girona d’apartaments registrades a la Generalitat de Catalunya són de 120.000, amb unes 160.000 places, si bé, quan es tenen en compte les dades extretes per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’oferta es redueix a la meitat en tots dos casos per diferents motius.

Els apartaments, en bona línia

«El mes de maig ha sigut molt bo, inclús en comparació amb l'any passat. Els francesos tenen una sèrie de ponts durant aquest mes i han vingut en massa. Sempre són ponts que acostumen a anar bé amb el client francès, però aquest any ha sigut excepcional», relata Esther Torrent, presidenta de l’Associació Turística d'Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona (ATA).

El juny també va anar bé en aquest sector. Les xifres en les quals es mouen habitualment, reconeix Torrent: «Hi ha hagut al voltant d’un 50% d’ocupació a la primera quinzena de juny, que tenint en compte l’època, és bo». Sense les dades de la segona quinzena, que inclouen el Sant Joan, la presidenta de l’ATA també preveu bons números: «Per Sant Joan vam tenir bones ocupacions, sempre sol ser així, encara que aquest any fos un pont curt perquè va caure en dilluns. No tenim les xifres tancades de la segona, però aniran en la línia de la primera».

L’embranzida amb la qual s’ha arribat a l’estiu, esperona a poder tenir una bona temporada, assegura Torrent: «Es preveu que juliol i agost tindrem molt bones ocupacions, com han sigut els darrers anys». I afegeix: «El més interessant és que notem que s'allarga més cap al final. Setembre i octubre tenim bones ocupacions».

Disparitat per zones en hotels

L’hostaleria afronta amb cautela la temporada d’estiu. Hi ha opinions diverses i les previsions i sensacions poden variar en funció de la zona.

Per exemple, Francesc Zucchitello, president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar és clar respecte de la nota: «La temporada hauria pogut ser espectacular i no ho és». Les dades prèvies de maig i juny eren dispars: «El maig està dins de la previsió optimista que hi havia. La primera quinzena de juny, generalment, no s’ha cobert objectius».

Un dels principals problemes que veu Zucchitello és en la conversió: «Està sent complicada. Hi ha molta reserva estàndard, amb possibilitat de cancel·lació, i poca amb pagament anticipat. El client espera i probablement fa reserves en altres destinacions esperant una baixada de preus». I conclou que les dades provisionals de juliol no són bones: «Hi ha un petit repunt de cancel·lacions. S’ha punxat una mica a la primera setmana de juliol, hauríem d’estar a un 65% i no s’hi està. Però, hi ha un repunt fins al 26 i 27 de juliol». Zucchitello també destaca que l’ocupació s’ha de relativitzar sempre en funció de la despesa mitjana i la pernoctació mitjana. «Si són òptimes, llavors sí que importa l’ocupació. Ara no ho són».

El resum de Zucchitello és fàcil: «Per les cadenes hoteleres que ja tenen quota de l’any passat els anirà de nassos. L’establiment tradicional i familiar, que és el 80%, creiem que no complirà objectius.

En canvi, la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre viu una situació més optimista. La seva gerent, Judit Lloberol, admet que «el maig i juny ha anat molt bé i esperem que el juliol i agost continuem en aquesta bona tendència». Amb l’únic inconvenient que les reserves entren molt a última hora, Lloberol parla que els empresaris estan contents: «Hi ha establiments que fan un 100% d’ocupació i altres que arriben al 80. Quan acabi juliol farem números exactes, però calculo que podem estar al 90 o 95%». A més, Lloberol assegura que el setembre i l’octubre, com l’any passat, poden ser bons mesos: «Tenim reserves d’americans que venen a fer cicloturisme amb temperatures més idònies».

El turisme rural, consolidat

La presidenta de l’Associació de Turisme de Girona, Ane Movilla, es mostra satisfeta amb les dades i previsions que tenen. El maig van notar un increment de les reserves entre setmana, van firmar uns grans registres per Sant Joan amb 90 o 95% d’ocupació. Esperen una primera quinzena de juliol amb un 70%, principalment amb turisme estranger, i se n’aniran al 90 o 95% des de la segona de juliol fins a final d’agost segons les reserves que tenen. Movilla té clar les claus: «Després de la covid, hem aconseguit fidelitzar un client que té ganes de sortir i li oferim qualitat».

