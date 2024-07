Creix un 10% el nombre de turistes als càmpings gironins

Després de registrar un primer trimestre rècord, amb més turistes que mai, els càmpings gironins segueixen amb bon ritme. En els primers cinc mesos de l’any han rebut fins a 384.789 visitants, un 10,3% més que l’any passat.

La pujada s’explica principalment per l’augment dels turistes estrangers, que passen de situar-se lleugerament per sobre dels 150.000 l’any passat a més de 177.000 aquest 2024, un creixement del 18%. En canvi, els turistes espanyols creixen amb menys intensitat. Els càmpings de la demarcació han allotjat fins a 206.919 visitants de l’Estat en els primers cinc mesos, un 4,4% més que l’any passat, segons les dades provisionals de l’enquesta d’ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En el primer trimestre, els càmpings no només van registrar xifres rècord pel que fa al nombre de turistes, també en pernoctacions, una bona dinàmica que es confirma a tancament dels primers cinc mesos de l'any. Han aconseguit sumar 1.568.762 pernoctacions, un 17% més que l'any passat.

Les dades al maig

Si ens centrem només en el mes de maig -les últimes dades disponibles-, els càmpings de les comarques gironines van rebre fins a 170.841 visitants, un 23,3% més que en el cinquè mes del 2023. A Catalunya, els càmpings van acollir un 12% més de visitants en comparació al maig de fa un any, fins als 434.233, mentre que el nombre de pernoctacions va pujar un 19,5%, fins als 1.807.310.

Aquesta tendència a l’alça també la confirma el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra: «És una temporada molt semblant a la passada. En temporada baixa s’ha fet una bona ocupació. El sector ha aconseguit desestacionalitzar bastant».

Gotanegra creu que a l’estiu es registraran uns bons números: «La temporada d’estiu serà molt semblant. Hi haurà unes ocupacions correctes en el mes de juliol. Estem parlant que s’arribi al 70% d’ocupació. Al mes d’agost, al voltant del 80 o 85%». I afegeix: «Quan parlem del mes d’agost sembla que hàgim de parlar d’ocupacions del 100% i això no és real. Hi ha uns dies a la primera setmana que no s’ocupa i uns dies a l’última que tampoc. Quan fas la mitjana acabes baixant automàticament aquestes xifres».

Amb uns nivells d’ocupació importants, el president dels càmpings gironins assegura que «els creixements que es puguin donar són més a nivell qualitatiu que quantitatiu». Un exemple que explicaria aquesta millora qualitativa tindria a veure amb la captació de talent, segons Gotanegra: «La desestacionalització ens permet fidelitzar talent, però sobretot seduir-lo. Fer temporades més llargues permet portar aquest talent cap al sector, amb temporades més curtes no seria possible».

El sector ja mira més enllà de l’agost per fer uns bons números, relata Gotanegra: «El setembre és un gran mes, cada cop és millor. És una època de l’any que cada cop fa més bon temps. Hi ha un tipus de client que és més tranquil i que aprecia molt el territori. Des de fa uns quants anys és molt interessant».

