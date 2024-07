Vodafone Espanya rebaixa l'ERO a 938 treballadors i millora les condicions a 30 dies per any

Continua la negociació de l'ERO a Vodafone Espanya. La companyia ha modificat aquest dilluns la seva oferta amb una rebaixa de l'expedient de regulació d'ocupació a 938 persones (100 persones addicionals i amb el compromís que 60 de les 68 vacants es cobreixin internament) i una millora del paquet d'indemnització a 30 dies per any treballat i un màxim de 20 mensualitats. En paral·lel, el fons britànic Zegona afirma que estudiarà la introducció de prejubilacions i manté garanties com la no afectació de l'ERO als dos membres d'una parella, a persones amb una discapacitat reconeguda del 65% o més, o a víctimes de violència de gènere abans del 18 de juny. El sindicats segueixen considerant l'oferta "totalment insuficient" i veuen lluny l'acord.

"La Representació Legal dels Treballadors considera aquesta oferta totalment insuficient i no entén l'obcecació de l'empresa a plantejar escenaris totalment aliens als pactats a la pròpia Vodafone o en les principals operadores del país", han afirmat fonts de la UGT. "Amb aquesta actitud es dificulta enormement la possibilitat d'un acord", ha puntualitzat el sindicat. De fet, CCOO, UGT i STC mantenen per demà dimarts 9 de juliol la convocatòria de vaga a Vodafone Espanya i es concentraran davant el Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública. Es tracta de la primera de les dues jornades d'aturades convocades pels representants dels treballadors –la següent serà l'11 de juliol- i s'han establert uns serveis mínims del 3,24%.