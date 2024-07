La gironina BSBData revoluciona la sostenibilitat amb una instal·lació pionera de generació d’energia renovable al seu centre de dades

Big Safebox Data (BSBData), companyia gironina de serveis en el núvol que garanteix l’èxit de la infraestructura digital de les empreses, ha presentat la instal·lació de generació d’energia renovable mitjançant panells solars que, a partir d’ara, equipa les seves instal·lacions, i que li permetrà garantir un subministrament de seguretat als seus servidors, mantenint operatius els negocis dels seus clients. L'empresa indica que aquesta instal·lació és «pionera» per diverses de les seves característiques.

Una infraestructura descomunal amb una necessitat molt concreta

La infraestructura de BSBData consisteix en una sèrie d’armaris de servidors (el que s’anomenen racks) que conté l’equivalent a 600 microprocessadors virtualitzats (com si ajuntéssim 600 ordinadors a casa nostra, però els en treiéssim les pantalles, teclats, ratolins,...), als quals s’hi afegeixen unitats d’emmagatzematge fins a arribar a un total d’1 Petabyte1 i una memòria RAM conjunta de 2 TB2.

Tots aquests números no llueixen perquè sí: amb aquesta infraestructura, BSBData dóna servei a fins a 4.000 empreses clientes, algunes de les quals són noms tan coneguts com la multinacional de material esportiu TradeInn, o la mundialment famosa discoteca Pacha d’Eivissa.

Tres dels responsables de BSBData. / BSBData

També tenen una sèrie de màquines reservades per a operativa específica de la intel·ligència en microprocessadors (és a dir, el petit xip que és el veritable «cervell de la bèstia») que costen 14.000 euros cadascun, i unitats d’emmagatzematge que poden llegir i escriure les dades a una velocitat que multiplica per diversos ordres la velocitat de qualsevol unitat domèstica.

El principal problema a resoldre per aquesta infraestructura és, de fet, el mateix que tenalla qualsevol centre de dades: els servidors en funcionament generen una gran quantitat d’escalfor, la qual, al seu torn, fa que aquests sistemes informàtics no funcionin tan bé com caldria, pel que cal evacuar l’escalfor i refrigerar els armaris de rack on hi ha els processadors i l’emmagatzematge.

En el cas de BSBData, aquesta solució de refredament és única en la seva classe, ja que l’aire fred s’injecta per dalt dels armaris de rack a la seva part frontal, on hi ha menys espai i, per tant, l’escalfor tendeix a concentrar-s’hi, mentre que a la part posterior de les màquines hi ha un passadís molt més ample i, en conseqüència, facilita més la dissipació de l’escalfor sobrera de les màquines, a banda de permetre el trànsit dels tècnics per a tasques de manteniment i altres.

Una solució tècnica «pionera»

El consum energètic del centre de dades de BSBData és d’entre 10 i 12 kWh diaris, del qual una part es destina a aquest aire condicionat que es comentava, pel que la companyia ha concebut un sistema de generació d’energia fotovoltaica i el seu emmagatzematge, que és modular i es pot expandir, i que garanteix l’alimentació ininterrompuda del sistema de refredament en cas de fallada del subministrament elèctric estàndard.

De moment, l’empresa ha muntat setze plaques solars de 550 W a la teulada de l’edifici del seu centre de dades principal a Vilamalla (en tenen un altre a Olot on hi repliquen els continguts del de Vilamalla, per seguretat), cadascuna de les quals disposa d’un microinversor IQ8P de la marca Enphase, un dispositiu d’última generació que realitza la conversió del corrent continu que generen les plaques, al corrent altern d’ús habitual, que és la que alimenta una bateria Tesla Powerwall, la qual dóna, al seu torn, l’alimentació ininterrompuda a l’aire condicionat per continuar refredant els racks amb els sistemes informàtics, els quals disposen del seu propi sistema d’alimentació ininterrompuda.

Resposanbles d'BSBData amb el microinversor IQ8P i el Tesla PowerWall. / BSBData

Aquesta és la primera instal·lació a la península Ibèrica d’aquest tipus en la qual es munten microinversors Enphase IQ8P amb una bateria Tesla Powerwall. L’avantatge és que es treballa amb corrent altern a l’interior de l’edifici (que és molt més segura perquè l’amperatge és inferior al del corrent continu), i que aquest sistema substitueix un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) trifàsic que alimentava l’aire condicionat, que és monofàsic, mentre que el Powerwall de Tesla ja és directament monofàsic.

L’empresa encarregada de la instal·lació ha estat Win Energia, de Castellfollit de la Roca, que ha treballat amb la Tesla Powerwall subministrada pel distribuïdor Amara Nzero. Aquesta bateria proporciona una capacitat de 13 kWh, pel que en cas d’anar-se’n la llum, pot oferir una autonomia d’unes quatre hores aproximadament, malgrat que sense aire condicionat, el centre de dades pot aguantar una mica més, ja que té un sistema d’obertura automàtica de les portes dels armaris de rack que li permeten continuar refrigerant, tot i que de manera no tan eficient.

Avantatges

Aquesta instal·lació és escalable; actualment BSBData té muntats 16 panells solars, però ocupa només una part de la teulada que pot practicar, i té espai per muntar-ne 74 més per arribar als 90 en total.

L’ús de microinversors, concretament un per cada placa fotovoltaica, en lloc d’emprar un sol inversor per a totes les plaques, permet que cadascuna doni el seu màxim rendiment a la xarxa i que, en cas del mal funcionament d’alguna de les plaques, aquesta sigui fàcilment localitzable per a la seva reparació o substitució. A més, aquests microinversors també faciliten el manteniment predictiu, és a dir, que permeten detectar indicis de possibles problemes abans que aquests es produeixin, actuant de seguida.

En total, aquest sistema genera 1,1 MW mensuals, que cobreixen aproximadament el 15% del consum total d’aquest centre de dades de BSBData, i que permet a la companyia estalviar unes 3,1 tones de CO2 anuals. En el moment en què es completi la instal·lació de plaques solars i s’expandeixi el sistema per suportar més apartats operatius de l’empresa, la capacitat de generació es multiplicarà per un factor d’aproximadament 5,5, passant a generar uns 6 MW mensuals, que suposaran més del 80% del consum total de BSBData i estalviant entre 17 i 18 tones d’emissions de CO2 l’any.

«Generar el 100% de l’energia que consumeix un centre de dades com el nostre és complicat, però l’aposta de BSBData és acostar-nos-hi tant com sigui possible, esdevenir el màxim d’eficients que puguem», explica Manel Garre, COO (Chief Operations Officer) de BSBData.

Futur: desenvolupament propi d’un programari de monitoratge

A banda de fer créixer la instal·lació fotovoltaica amb nous panells solars, BSBData també pensa en altres vectors per on fer créixer el seu projecte.

Descartada l’ampliació de les fonts energètiques de les quals s’alimenta el Powerwall de Tesla amb l’aerogeneració a causa de la natura dels vents que bufen en aquesta zona de l’Empordà (són ràfegues, el que fa que no es generi d’una manera constant i estable), Garre explica que estan considerant apostar per les turbines eòliques de trànsit, uns dispositius giratoris que generen energia renovable a partir del moviment provocat pel pas de grans vehicles. La ubicació del centre de dades de BSBData en un polígon industrial on hi passen diàriament gran quantitat de camions, fa d’aquest sistema una aposta força convincent.

A banda d’això, Garre vol aprofitar la possibilitat de connexió via programa informàtic (a través del que s’anomena API) a la bateria Powerwall, i als microinversors d’Enphase, per a desenvolupar un programa que permeti el monitoratge del sistema complet, i que permeti saber en qualsevol moment el que està generant i com està funcionant.

Instal·lar sistemes basats en aquest mateix a casa dels seus clients, és un altre pas que no descarta Garre, el qual es declara un gran admirador dels productes i serveis de les empreses d’Elon Musk: a banda de la instal·lació a la seva empresa, ell mateix condueix un Tesla, i BSBData també instal·la connexions a Internet via satèl·lit de Starlink, la xarxa propietat de SpaceX, una altra de les empreses creades pel multimilionari propietari d’X (antic Twitter).