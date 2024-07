El MIC genera un impacte econòmic de 14,5 milions a Girona

L'impacte econòmic que ha rebut la província de Girona per la celebració del MIC (Mediterranean International Cup) 2024 és de 14.550.869 euros. Aquesta és la conclusió de l'estudi encarregat per la Diputació de Girona i realitzat per Camaleonic Analytics, una empresa catalana especialitzada en l'anàlisi de grans i petits esdeveniments.

La xifra total de l'impacte econòmic a la demarcació gironina per l'esdeveniment esportiu es desglossa en dos grans blocs: directe i induït. Pel que respecta a l'impacte directe, la província ha aconseguit 1.790.480 euros, dividits entre les despeses de l'organització (4 milions), les despeses dels patrocinadors i col·laboradors (167.000 euros) i les despeses dels assistents (6,5 milions). D'altra banda, l'impacte induït, que és bàsicament l'impacte publicitari que s'ha generat en el territori, ha sigut de 3.760.389 euros.