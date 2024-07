L’excap de comunicació d’ERC nega haver autoritzat els polèmics cartells

L’exdirector de comunicació d’ERC Tolo Moya va negar ahir ser el responsable dels polèmics cartells que van aparèixer a les seus d’ERC el 2023 i que es burlaven de l’Alzheimer de Pasqual Maragall. Així ho va traslladar a la comissió d’ètica del partit, que investiga els fets. Esquerra ha admès fins ara que els cartells van sortir de dins d’ERC i que va ser idea d’un militant ras, però indaga si tenien ordres que venien d’algun membre de les altes esferes del partit.

Moya es va reunir ahir amb el responsable de compliment del partit, Xavi Mombiela, que és l’advocat a qui ERC ha encarregat la investigació. Després de la cita, de dues hores i mitja, l’exdirector de comunicació va assegurar haver aportat «proves» que l’exoneren. «Mai havia vist aquests cartells fins que els vaig veure penjats, mai vaig autoritzar aquests cartells i no soc responsable d’aquests cartells», va explicar a la seva sortida. L’exresponsable de comunicació no va voler donar més explicacions públiques perquè la investigació continua en marxa.

Les paraules de Moya xoquen amb les d’Ernest Maragall de fa tan sols uns dies. Quan va esclatar la polèmica la setmana passada, l’exlíder del partit a Barcelona el va assenyalar com a responsable. Moya sempre ho ha negat. La polèmica ja és espinosa per si mateixa per a ERC, però s’ha complicat encara més perquè les dues faccions que es disputen el control del partit –la que lidera Marta Rovira i la que lidera Oriol Junqueras– s’acusen mútuament de l’esdevingut. Els roviristes, com Maragall, apunten a Moya, que està adscrit al sector de Junqueras. En canvi, els junqueristes posen el focus en dos exestrategs del partit, Sergi Sabrià i Marc Colomer, que estan en el sector de Rovira.

La polèmica es va originar a través d’una investigació periodística que va acreditar no només que l’autoria dels cartells provenia de dins del partit, sinó que va denunciar una estructura paral·lela que, actuant a l’ombra d’ERC i a través d’un grup de joves, havia fet altres actes de campanya encoberta com els cartells de Maragall. Moya també va negar ser el responsable de cap «grup». L’exdirector de comunicació és només un dels testimonis que desfilarà per la comissió, que divendres vinent ha de tenir un informe llest.

Ahir va abordar el cas públicament per primera vegada la secretària general del partit, Marta Rovira. Ho va fer per admetre que va ser un episodi «vergonyant» que «no hauria hagut de passar mai». «Espero que aquesta setmana s’aclareixin les responsabilitats», va dir en una entrevista a RAC1. Està previst que la direcció i el consell nacional del partit es reuneixin divendres a la tarda per decidir sancions i, eventualment, expulsions.

Exculpació de Sabrià

Tot i que no va voler entrar en detalls, sí que va voler exculpar dels fets l’exviceconseller del Govern Sergi Sabrià. La investigació periodística que va destapar els fets el situava com a coneixedor que els cartells contra els Maragall van sortir de dins d’ERC, però no determinava si era responsable de la iniciativa. Per a Rovira, Sabrià no n’és responsable, perquè quan es va produir aquell episodi no treballava en el partit. «Està molt clar qui treballava en la campanya», va afegir, sense dir noms.

Rovira va admetre que sabia que la seva organització feia «campanyes de contrast», és a dir, eren campanyes encobertes que no portaven el segell del partit, però que pretenien beneficiar-lo. No obstant, va defensar que aquestes campanyes mai han «de superar els principis ètics». n