Camps Motor estrena noves instal·lacions a Fornells

Camps Motor, concessionari de Nissan, va inaugurar diujous noves instal·lacions a Fornells de la Selva, en un acte que va comptar amb la presència del Conseller Director General de Nissan Espanya, Christian Costaganna; de la directora dels Serveis Territorials d'Economia de la Generalitat, Raquel Robert; i del president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fábrega.

"A Camps Motor creiem que tenim la fórmula guanyadora, unes renovades instal·lacions, un fantàstic producte únic pel seu disseny i tecnologia i un meravellós equip humà que té la missió de complir amb les expectatives de tots els nostres clients, tant a nivell de vendes com de postvenda", va assegurar Anna Fabregas, gerent de Camps Motor.

Unes paraules que Christian Costaganna va secundar, assegurant que "els números de Camps són excel·lents: L'any passat va duplicar el creixement de Nissan en el mercat nacional i va vendre més unitats que en l'època de pre-pandèmia, aconseguint una quota de mercat en el canal de particulars del 4%. Enguany la marca continua creixent a Girona un 10% mentre que el mercat en aquesta província està caient un 1%".

Un moment de la inauguració / MARC MARTI FONT / DDG

Entrega del primer nou Qashqai

El Conseller Director General de Nissan España va celebrar el primer lliurament del nou Qashqai a un client Coincidint amb la inauguració de les noves instal·alcions, el Conseller Director General de Nissan España va fer entrega a un client del concessionari -Martí Cama Esteva- de la primera unitat que es ven a Espanya de la nova versió popular SUV Qashqai.

El nou concessionari / MARC MARTI FONT / DDG

En una conversa amb periodistes, Costaganna va compartir algunes reflexions sobre el moment actual del sector de l'automòbil i Nissan: "Estem preparats per a créixer en vendes, en tecnologia i en electrificació, gràcies a una gamma de producte renovada en estil i connectivitat. Això no seria possible sense el treball en equip amb la nostra magnifica xarxa, com és el cas de Camps Motor, que porta sent concessionari de Nissan des de l'any 1987. Amb aquestes fortaleses afrontem 2024 per a créixer i superar les 37.000 unitats"

L'executiu de Nissan també va assegurar que "Espanya és el país amb major oportunitat de creixement pel que fa a l'electrificació del parc automobilístic i per la meva experiència als països nòrdics, el tema clau que permetrà la seva acceleració és un pla d'incentius a la compra del vehicle elèctric clar, accessible i estable i a través de mesures fiscals com la reducció de l'IVA".

Entrega d'una placa durant la inauguració / Nissan

Per acabar, Costaganna va felicitar a Camps Motor, per la seva "inversió de futur", assegurant que ara tenen une de les millors concessions de l'Estat, i que "el nostre objectiu és fer aquesta aliança amb Camps Motor més forta, actualitzada als nous temps que Nissan va marcant, i continuar sent companys de viatge".