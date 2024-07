Girona crea més d'un terç de l'ocupació industrial a Catalunya

Més d'un terç de l'ocupació industrial neta creada a Catalunya en els darrers tres anys s'ha ubicat a Girona. Malgrat que la demarcació gironina va tancar el 2023 essent la província on menys va avançar l’economia, un 2,4%, l’increment de l’ocupació al sector industrial gironí ha sigut notable. Així ho demostra la Memòria Econòmica de Girona 2023, presentada aquest matí a la Cambra de Comerç: El 35% de l’ocupació industrial creada en els darrers tres anys a Catalunya s’ha ubicat a Girona, que representa un 10% de la població catalana.

La presentació de la Memòria econòmica de l'any passat també ha servit per explicar les previsions de la província de cara al 2024 i 2025. "Aquest últim trimestre (abril, maig i juny) ha sigut positiu. Les previsions de juliol i agost són bones, tot i que les sensacions (perquè encara no hi ha dades oficials) són que a la primera quinzena de juliol han vingut menys turistes del que estava previst. Però, no és tan important la quantitat de turistes que venen, sinó les pernoctacions que facin i la despesa que generin. Potser tindrem menys turistes, però hi haurà més despesa, que és el turisme de qualitat que busquem, ja que menys és més", ha explicat el president de la Cambra de Palamós, Pol Fages respecte a com està funcionant aquesta campanya turística d'estiu.

Per la seva banda, la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, Carme Poveda, que ha sigut l'encarregada de presentar l'estudi gironí, ha anunciat que "les afiliacions a Girona fins al juny confirmen un bon primer semestre d'any en el mercat laboral". Les gairebé 380.000 afiliacions fins al mes de juny són un 2,7% superiors a la xifra del 2023. A més, Poveda ha destacat que durant el 2023 les exportacions de béns van augmentar un 4,4% a Girona, assolint una xifra rècord de 8.131 milions d'euros, i que "el 2024 continua aquesta evolució positiva". La tendència durant els primers quatre mesos d'any fixa un creixement interanual acumulat del 6,3%, a diferència del conjunt de Catalunya que registra una disminució del 5,9%.

D'altra banda, tot apunta al fet que les xifra de turistes a Girona tornarà a ser de rècords aquest 2024. El 2023 Girona va rebre 4,26 milions de turistes allotjats en hotels, un 5,8% més dels que hi va haver el 2019, però, durant els cinc primers mesos del 2024, el nombre de turistes allotjats en hotels a Girona és un 8,9% superior respecte al mateix període de 2019.

Finalment, l'acte, que ha comptat amb la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, Carme Poveda; el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega; el president de la Cambra de Palamós, Pol Fages i el president de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols, Pere Ayach, ha explicat que l’indicador de confiança empresarial (ICE) a les cambres de Girona "mostra un alentiment del dinamisme econòmic de cara al tercer trimestre, després d’un segon trimestre molt positiu". Tot i així, la variació trimestral de l’ICE segueix mostrant una evolució positiva per al tercer trimestre del 2024.