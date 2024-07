La inflació a Catalunya es manté en el 3,6% al juny, dues dècimes per sobre de la mitjana de l'Estat

L'Índex de Preus de Consum (IPC) s'ha mantingut en el 3,6% al juny a Catalunya, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la mateixa variació interanual que es va registrar el mes passat i, d'aquesta manera, situa l'indicador dues dècimes per sobre de la mitjana de l'Estat (3,4%), on els preus s'han moderat dues dècimes en l'últim mes per l'abaratiment dels carburants i els aliments, sobretot l'oli. A Catalunya, també ressalta que l'IPC subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha repuntat fins al 3,3%, dues dècimes més que al maig, i encadena dos mesos a l'alça. En canvi, a l'Estat aquest indicador s'ha mantingut en el 3%.