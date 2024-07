El preu mitjà de lloguer a Girona supera per primera vegada a la història els 800 euros

El preu mitjà de lloguer a la ciutat de Girona ha superat per primera vegada a la història els 800 euros amb una pujada del 5,9% respecte a l'any passat. Això segons l'informe del preu del lloguer que publica trimestralment la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, i que elabora a partir de les dades de fiances registrades d'aquest primer trimestre del 2024. A Figueres també s'ha registrat un màxim històric amb una mitjana del preu del lloguer de gairebé 600 euros mensuals. A més, la capital alt-empordanesa és la població de comarques gironines on més s'ha apujat el lloguer amb un increment del 9% respecte a l'any passat. A la costa és l'única zona on el lloguer ha baixat, fins a situar-se a una mitjana de 700 euros mensuals.

L'informe del preu del lloguer del primer trimestre del 2024 que ha publicat la Cambra de la Propietat Urbana de Girona revela un augment generalitzat del preu del lloguer mitjà a comarques gironines. En concret, a la ciutat de Girona el preu de lloguer s'ha situat de mitjana als 807 euros durant el primer trimestre de 2024. Es tracta del registre històric més alt i continua sent la població gironina amb la tendència més alcista dels últims anys. En un any, el lloguer ha pujat de mitjana un 5,9%.

A Figueres, també s'ha registrat en el primer trimestre el màxim històric en el preu del lloguer arribant a 593 euros de mitjana. Una xifra que representa un increment interanual del 9%, sent la població estudiada que ha registrat un creixement més gran. A Olot, que en el darrer trimestre del 2023 havia registrat el màxim històric, ara té un preu de lloguer de 463 euros. En la comparació interanual, però, el lloguer ha crescut un 4%.

La costa abaixa preus

En contrast, a la zona de la costa s'ha produït una lleugera correcció del preu del lloguer. I és l'única on s'ha abaixat el preu del lloguer en un any, ara fregant els 700 euros.

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona alerta que les dades trimestrals no reflecteixen la nova llei de contenció de rendes, ja que aquesta va entrar en vigor a Catalunya a mitjans de març. Així doncs, no serà fins al segon trimestre en què es podrà analitzar la seva afectació en el parc d'habitatges de lloguer o en el preu del lloguer.

A Girona puja més que a Catalunya

A més, l'increment de preus a diverses localitats de comarques gironines supera l'increment mitjà que ha patit el preu del lloguer al conjunt de Catalunya els darrers cinc anys. Mentre que a Catalunya aquest increment mitjà del preu del lloguer ha estat del 20% des del 2019, Girona ha registrat un augment del 29% els darrers cinc anys, seguit d'Olot que ha experimentat un creixement del 26% i Figueres on el lloguer ha crescut un 24% en el mateix període.

De nou, l'única zona gironina que s'ha mantingut per sota la mitjana catalana és la zona de costa, amb un creixement del 17%.

Menys contractes registrats

Per últim, l'informe posa damunt la taula que mentre els preus dels lloguers s'enfilen, es continua reduint el nombre de nous concertats. Unes dades que la cambra atribueix a la dificultat per accedir als habitatges de lloguer, generat per una baixa oferta d'immobles i una escalada de preus. Durant el primer trimestre de l'any s'han registrat menys contractes a pràcticament totes les poblacions gironines: Girona, Figueres i la costa, mentre que a Olot s'ha registrat un lleuger increment.