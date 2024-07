CashKeeper i Girona Next, guardonades en la XX Edició dels Premis AEEG

L'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), va dur a terme el XXIX Sopar de Gala i XX Edició dels Premis AEEG el passat dijous 11 de juliol a la Finca Mas Batlle. L'esdeveniment va comptar amb la participació de gairebé 200 empresaris, i la presència d’autoritats polítiques, empresarials i de la societat gironina. Com cada any, els premis AEEG van guardonar els projectes empresarials destacats i l'excel·lència de la patronal gironina en tres categories diferents.

Primerament, l'AEEG va atorgar el Premi a l’Empresari de l’any, que pretén premiar la millor trajectòria anual d'un dels associats de l'AEEG, en funció de la seva carrera empresarial, professional i personal. El guardó va ser per a Alexandra Colls, CEO de l'empresa CashKeeper, que va ser recollit per Francesc Carrascosa, Director Comercial, i Jordi Bayer, Director Tècnic. El premi va ser entregat per Joan Martí, Director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Girona. CahsKeeper, fundada l'any 2011, és la primera empresa la fabricació d emàquines per al maneig d'efectiu en el mercat minorista.

Seguidament, l'Associació va reconèixer el Girona Next amb el Premi Impulsor Empresari, entregat per la Vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, a la persona o entitat que ha impulsat més activament els valors dels empresaris i de l'associació. La plataforma, que just aquest any s'ha constituit formalment com a associació, té per objectiu crear comunitat i promoure la creació de les startups gironines.

Finalment, es van atorgar els Pins d'honor de l'Associació, que donen reconeixement als associats que porten més anys i que han col·laborat en el desenvolupament col·lectiu. Enguany es van entregar als empresaris Daniel Valls, de la mà de Pere Parramon, Subdelegat del govern de l’Estat a Girona; Nadia Guerra, entregat per Jaume Fàbrega, President Cambra de Comerç de Girona; i a Amadeu Solé, entregat per David Martí, Vicepresident de la FOEG.

Aquest esdeveniment va estar patrocinat per La Finca Mas Batlle, i les empreses Irontech, Grup Autopodium, Girolex, Girona Motor Shop, La Digital impser i Kaupa; amb la col·laboració de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona.