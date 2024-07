El Col·legi i Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària posa en èmfasi la necessitat «urgent» d'incrementar l'oferta d’habitatge assequible

El Col·legi i Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona va celebrar el passsat 12 de juliol una jornada de trobada amb les persones col·legiades i associades de la comarca de la Garrotxa. L'esdeveniment, realitzat a la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, va reunir gairebé una trentena de professionals del sector i persones regidores d’urbanisme dels municipis d’Olot, Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts i també del Consell Comarcal de la Garrotxa. Totes elles van coincidir en la seva visió i anàlisi sobre el mercat immobiliari local, destacant la necessitat «urgent» d'incrementar l'oferta d’habitatge assequible i augmentar el parc d’habitatge social.

El president d’API Girona, Joan Company, va fer una breu anàlisi sobre l’estat actual del sector de l’habitatge, destacant les novetats recents i expressant el desacord del Col·legi amb les diverses polítiques implementades per part dels Governs estatal i autonòmic en matèria d’habitatge.

Les diferents autoritats municipals van exposar els problemes específics que afronten, com la dificultat d’accés a l'habitatge que tenen els joves i la gent gran, la manca d’habitatge social, i la problemàtica generada pels habitatges ocupats. Van explicar les mesures i projectes que estan aplicant duent a terme per solucionar aquestes problemàtiques. Els assistents van tenir l’oportunitat de participar en aquest debat i exposar diferents casuístiques viscudes.

Un dels moments més esperats de la jornada va ser la presentació, per part de David Saura, de la plataforma Mercat Gironí Immobiliari. Aquesta plataforma, que ja està disponible per a tothom (zona pública) i per a totes les agències immobiliàries del territori (zona privada), és un element clau per potenciar la comunitat i facilitar l'accés a dades rellevants del mercat. Es tracta d'una idea inspirada per tres col·lectius del sector de l’habitatge de la província de Girona: el Col·legi i Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària, el Col·legi d’Administradors de Finques i el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona, i creada des del sector i per al sector, amb informació d’obra nova, segona mà i lloguer amb dades des de l’any 2001 i que es posa a disposició de la societat.

Per concloure la jornada, es va comptar amb la intervenció de Carles Balbín, assessor jurídic del Col·legi, qui va oferir una breu anàlisi de les últimes normatives presentades en matèria d'habitatge, amb especial èmfasi en el lloguer temporal i d'habitacions.