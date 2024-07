Descobreix les tendències de consum en els supermercats: gastes 100 euros a la setmana o 50?

Els preus dels serveis i productes han pujat de forma desorbitada, mentre els sous han pujat, però no equitativament. Així doncs, el que busquem com a consumidors és el supermercat o supermercats amb les millors ofertes qualitat-preu. Segons l'enquesta anual "La teva Butxaca al Dia" que fa Supermercats Dia, les famílies pensen en l'estalvi i comparen preus, busquen productes en promoció i planifiquen els seus menús setmanals per tal de no improvisar i fer més despeses extraordinàries.

L'auge de la marca pròpia és una tendència destacada, que representa el 43,7% de les cistelles de les famílies espanyoles. L'estudi de Dia revela que prop de la meitat dels enquestats han canviat els hàbits de compra cap a productes més assequibles, prioritzant marques pròpies. Sis de cada deu asseguren que la marca pròpia els permet estalviar, amb un 50% afirmant que aquest estalvi està entre el 10 i el 25% de la compra mensual.

Els clients també mostren preocupació per mantenir hàbits de vida saludables. Un terç dels enquestats estaria disposat a pagar més per productes de més qualitat, tot i que més de la meitat només ho faria depenent del tipus de producte, prioritzant l'estalvi. El 45% dels enquestats dedica entre 50 i 100 euros setmanals a la compra, mentre que un 42% destina entre 25 i 50 euros.

Ets dels que compara els preus? / freepik

La varietat de productes, la proximitat i els clubs de fidelització són claus per triar on comprar. Nou de cada deu clients no es decanten per un sol establiment, triant múltiples supermercats segons el tipus de producte, la ubicació o les ofertes disponibles. El preu és el factor més valorat per a set de cada deu enquestats, seguit de la proximitat a la llar (60%) i les ofertes disponibles (48%).

La botiga física continua sent el canal predominant de compra per a més de la meitat dels clients (53%), que troben un estalvi més gran comparat amb les compres en línia. La possibilitat de veure els productes en persona i les ofertes a la botiga són factors crucials. El 40,7% dels clients opta per fer compres diàries de menor volum i valor, en línia amb les tendències del sector.

Les ofertes fidelitzen els clients

Les ofertes són fonamentals per fidelitzar els clients, influint en les decisions de compra per al 87% dels enquestats. El 66% prefereix productes amb preus especials i ofertes directes, seguits de cupons, targetes moneder i mostres gratuïtes.

Dia ha invertit 150 milions d'euros en promocions per recolzar les llars. Inés Vilchez, directora d'Operacions i Supply Chain de Dia Espanya, afirma que l'informe evidencia canvis en les preferències dels clients i la importància de respondre les demandes. Dia ha reforçat la seva aposta pels productes de marca pròpia, amb més de 2.400 referències renovades i ha invertit en promocions per al 2024.

Estàs disposat a pagar més per un producte de qualitat? / senivpetro

Dia ha emprès un procés de transformació integral en els darrers tres anys, renovant la seva marca pròpia i millorant la qualitat. La companyia ofereix un assortiment ampli i variat, amb productes de marca pròpia i principals marques de fabricant, permetent als clients estalviar fins a un 25% de la despesa anual a la cistella de la compra.

El Club Dia, amb prop de 6 milions de membres, ofereix avantatges, descomptes i promocions exclusives. Els socis poden gaudir d'ofertes personalitzades i descomptes en productes frescos i preferits, així com en serveis d'empreses associades, estalviant fins a 500 euros a les compres anuals.