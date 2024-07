El Govern vol avançar a partir dels 62 anys la jubilació parcial

El Govern ha plantejat que els treballadors que optin per accedir a la jubilació parcial puguin fer-ho un any abans del que actualment els permet la llei. Però, a canvi, pretén exigir-los que hagin cotitzat durant un període més del doble extens de temps del requerit ara. El que passaria per avançar el retir parcial a una edat a partir dels 62 o 63 anys i mig, però exigir 38,5 anys cotitzats prèviament.

Així ho va traslladar el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a patronal i sindicats en la reunió mantinguda aquest dilluns per a una nova reforma de les pensions. Les centrals estan insatisfetes amb l’esdevenir de les converses i veuen difícil poder tancar un acord abans del 31 de juliol, tal com ambiciona la ministra Elma Saiz.

La ministra d’Inclusió Social, Elma Saiz, al Fòrum del Mediterrani. / EP

Una de les potes de la reforma que l’Executiu porta mig any negociant amb els agents socials és la relativa a la jubilació parcial. Aquesta consisteix a reduir part de la jornada laboral poc abans del retir definitiu i mantenir aquesta rebaixa fins ja la jubilació total. La jubilació parcial es va restringir fa una dècada, en un context de retallades després de la crisi del 2008, i ara el Govern pretén reformular-la.

Actualment, per a poder accedir a la jubilació parcial ordinària sense contracte de relleu adscrit l’empleat ha de tenir 63 anys o 64 anys i mig, segons si acumula un mínim de 38 anys cotitzats o menys. És a dir, pot accedir a la jubilació parcial dos anys abans de l’edat legal de jubilació. Ara el Govern planteja que els treballadors puguin avançar fins a tres anys el seu accés a la jubilació parcial, és a dir, que hi puguin accedir a partir dels 62 o dels 63 anys i mig.