L’empresa de Blanes TM Comas obre a França la seva primera filial internacional

L’empresa gironina TM Comas ha obert a França la seva primera filial a l’exterior. La companyia, amb seu a Blanes i especialitzada en enginyeria mecànica i de superfícies, s’ha establert a Nantes, des d’on donarà servei als clients del sud d’Europa.

Amb 70 anys d’experiència en el sector, Tm Comas ofereix serveis de reparació d’equips dinàmics, de recobriments d’alta tecnologia (projecció tèrmica), mecànica de precisió o soldadures especials, entre d’altres. Amb la posada en marxa de la filial a França, sota el nom Comas Turbomachinery (CTM), l’empresa blanenca amplia la seva línia de negoci per oferir una solució de manteniment global als clients del sud d’Europa. Uns clients que, majoritàriament, operen en els sectors de la cogeneració energètica, les plantes sucreres, les papereres o les incineradores de residus sòlids urbans.

La CEO de l’empresa, Georgina Comas Vieta, destaca que «som especialistes en l’aplicació de tècniques innovadores d’enginyeria de superfícies i sempre que sigui possible intentem fer-ho amb una política d’economia circular, amb tècniques com el laser cladding o la projecció tèrmica». La decisió d’obrir a França la primera filial de l’empresa, apunta Comas, s’explica «per la proximitat d’un mercat en què ja treballàvem molt i que coneixem, a més de de fer-ho conjuntament amb un soci local amb qui tenim confiança». Aquesta filial, assegura, els «permetrà també fer contractes de manteniment a llarg termini i actuacions in situ a banda de les reparacions habituals a casa nostra».

A banda de la seva activitat principal, Tm Comas disposa des del 2020 d’un centre de formació propi homologat, Comastech, que està especialitzat en mecànica i mecatrònica industrial amb la finalitat de donar resposta al relleu generacional dins del sector metal·lúrgic. En aquests quatre anys, des d’una primera promoció de 8 alumnes s’ha arribat a una actual de 80, amb un programa de formació dual per oferir experiència real en empreses.

A més, part d’aquests alumnes compten amb beques finançades per la Fundació Comas, creada per la mateixa companyia amb l’objectiu de fomentar vocacions i seguir augmentant la disponibilitat de talent per a la indústria.

Fundada l’any 1954 per l’avi de l’actual generació al capdavant de l’empresa i amb seu a Blanes (La Selva), Tm Comas compta amb 60 treballadors i opera en altres mercats internacionals com Portugal, Bèlgica, els Països Baixos o Egipte.

Per obrir l’empresa francesa, la companyia ha comptat amb el suport del Govern, per mitjà d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball–, a través d’un ajut de 15.300 euros corresponent a la línia de Multilocalització, destinada a fomentar la creació de noves filials catalanes a l’estranger.