Descobreix el complement econòmic pels jubilats

Si estàs jubilat i compleixes amb un seguit de requisits, podràs sol·licitar als Serveis Socials de la teva comunitat autònoma, a les Diputacions Forals del País Basc i Navarra o, a les Direccions Territorials de l'Imserso de Ceuta i Melilla, un complement econòmic. Per a sol·licitar-ho també pots fer-ho a través de la Seu Electrònica de l'Imserso.

El compromís de la Seguretat Social és resoldre la sol·licitud en un termini màxim de tres mesos.

Segons l'Imserso, es poden beneficiar d'aquesta paga totes aquelles persones que cobrin una pensió de jubilació no contributiva -les que es perceben quan no s'ha cotitzat prou per accedir a una pensió contributiva- i que visquin de lloguer. Aquesta es rep en un únic pagament anual i puja a 525 euros.

Aquest tipus de pensions de jubilació no contributives que poden aspirar a aquest ajut són les més baixes de tot el sistema de pensions i oscil·len entre els 121,15 euros mensuals i els 484,61 euros al mes, estant contemplades al Reial decret 1191/ 2012, del 3 d'agost.

Per poder beneficiar-se'n cal complir uns requisits i presentar una sol·licitud.

Segons l'Imserso, els requisits que cal reunir per cobrar els 525 euros de complement per viure de lloguer són: