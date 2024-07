Foment del Treball eleva a 42.500 milions d'euros el dèficit en infraestructures a Catalunya

Foment del Treball ha denunciat que Catalunya pateix un dèficit en infraestructures tant des govern de l'Estat com de la Generalitat fins als 42.500 milions d'euros entre 2009 i 2023. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha titllat aquesta xifra "d'escandalosa" i ha denunciat que és una "situació intolerable" i "una presa de pèl". "Apel·lo a la responsabilitat de les administracions públiques perquè es resolgui d'una vegada per totes aquests problemes d'inversions", ha assenyalat. Sánchez Llibre ha advertit que la manca d'inversió suposa una "pèrdua de competitivitat" i de "capacitat econòmica de benestar i de qualitat de vida" dels ciutadans.

"Com a president de Foment em causa certa vergonya denunciar públicament any rere any aquesta nefasta actuació de la gestió de les diferents administracions publiques, tant de l'Estat com la Generalitat, en totes aquelles inversions que s'haurien d'haver fet en els últims 14 anys", s'ha exclamat el president de la patronal en la roda de premsa per presentar l'estudi 'El dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya 2009-2023'.