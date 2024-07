La càrnia garrotxina Noel augmenta un 16% les vendes

Noel, amb seu a Sant Joan les Fonts, ha tancat el 2023 amb unes vendes que ascendeixen als 638 milions d'euros, una xifra que representa un creixement del 16% respecte a l'any anterior. Són dades facilitades per la pròpia companyia, que destaca que pràcticament el 50% de la facturació global correspon a l'exportació.

Malgrat l'aposta per la diversificació que va fer l'empresa, i que ha representat una facturació de 31,6 milions d'euros, els productes carnis són els que continuen liderant el negoci, sobretot la producció de pernil cuit llescat. Segons dades de la consultora IRI, Noel és la segona marca del mercat en volum de producció d'aquesta categoria amb una quota de mercat del 20,9% durant el 2023. Per un altre costat, també ha registrat un augment de 0,7 punts de quota en volum i valor de pit de gall d'indi llescat. A més, la gamma estrella de la marca, «Delicias» també ha incrementat les seves vendes en un 20,7% respecte al 2022.

Per poder continuar amb el desenvolupament i el creixement del negoci Noel ha mantingut una política inversora, així durant el 2023 les inversions del grup han sumat 22 milions d'euros en total. Entre elles es troben: l'ampliació de la capacitat de la planta de productes llescats (4,7 milions d'euros), la construcció de nous assecadors (1,8 milions d'euros), l'adquisició d'una nova granja (2,2 milions d'euros), i la construcció d'una nova planta de producció de Tap Tap Food a Sant Joan les Fonts (7 milions d'euros).

Aquesta última inversió va dirigida a la diversificació, ja que les empreses Tap Tap Food i CoBeverage Lab, participades per Noel, estan dedicades a l'elaboració de cremes vegetals, caldos, gaspatxos, salmorejos, salses o dips i sucs vegetals cold pressed. També hi ha les receptes, amb l'aliança amb el xef català Nandu Jubany a través de Global Art Cooking, centrada en l'elaboració de canelons i croquetes, de les quals se n'han produït prop d'un milió d'unitats mensuals. Completen l'estratègia de diversificació Verday, que aglutina tots els productes de la divisió de proteïna alternativa vegetal; així com Casa Bona, dedicada a l'elaboració de pizzes.

La companyia supera els 2.600 llocs de treball i, segons indiquen ells mateixos, és l'empresa que més ocupació genera de la Garrotxa. Durant el 2023 han incrementat en un 57% les hores de formació, respecte al 2022. Han invertit més de 22.000 hores, al seu centre de formació interna, Noel Academy, i han augmentat un 34% les accions formatives.

En el cas del medi ambient, la companyia destaca que ha reduït el consum d'aigua per tona produïda en un 45% en un període de 5 anys i ha passat de 3,92 m³ per tona l'any 2019 a 2,55 m³ l'any 2023. A més, també ha eliminat del mercat 97 tones de plàstic.

Finalment, en l'àmbit social, l'empresa recorda l'activitat de les seves tres fundacions: la Fundació A. Bosch, que col·labora amb l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona; la Fundació Maria Rosa Sant, que potencia el talent jove de la Garrotxa; i la Fundació Vallviva, que la va constituir juntament amb el Grup Morera.