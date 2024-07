El nou preu de la bombona de butà

Els preus dels productes van canviant cada cert temps i això preocupa a la població. L'economia familiar pot veure's repercutida de forma positiva o negativa segons la fluctuació. Així doncs, avui us venim a explicar els canvis en el preu del butà; ja que, el passat dilluns 15 de juliol van canviar el preu de la bombona de gas. Aquest es pot trobar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El Ministeri per a la Transició Ecològica és qui publica al BOE els canvis de preu, el qual entrarà en vigor un dia després de la seva publicació.

El butà busca la segona baixada de l'any

A l'última actualització, que va ser al maig, el preu del butà va experimentar la seva primera baixada després de vuit mesos de pujades incessants. Les persones que l'utilitzaven, van agrair aquest petit respir per a les carteres, perquè ja s'estaven imaginant que podia tornar a assolir els gairebé 20 euros que costava fa un any i mig enrere.

Quant val el butà al juliol?

Des del maig, quan es va produir la darrera actualització del Ministeri per a la Transició Ecològica, la bombona de 12,5 quilos de butà costava 16,14 euros. Fa menys d'un any, el setembre del 2023, el gas va assolir el seu valor més baix en un any i va marcar un mínim de 14,43 euros.

Des de llavors, no ha fet més que pujar. Els 16,67 euros que es van fixar al març suposen un increment del 15,53%, cosa que va fer que moltes persones es comencessin a preocupar, perquè a l'horitzó es veien rècords en el seu valor, com el 2022. Tot i això, la tendència alcista es va frenar i el butà va baixar, i s'espera que aquest mes de juliol torni a decréixer una altra vegada.

L'evolució del preu del butà / A Flourish chart

Quan canvia el preu del butà?

Segons s'estableix a la Llei del preu del butà, el valor del gas canvia la tercera setmana dels mesos imparells de l'any. El preu de 16,14 euros estava en vigor des del dimarts 21 de maig fins al dilluns 15 de juliol.

Aquest dilluns s'ha publicat al BOE quin és el nou preu, que ha entrat en vigor un dia després, el 16 de juliol. I hi ha bones notícies: tal com s'esperava, el preu de la bombona de butà ha baixat. Des d'aquest dimarts, costa un 5% menys i se situa en 15,34 euros, a causa de la caiguda de la cotització de les matèries primeres (propà i butà) als mercats internacionals.