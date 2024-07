La Seguretat Social comença a multar des de ja tots els autònoms que no van fer aquesta paperassa al juny

S'han acabat els supòsits i les excepcions. Qualsevol persona que hagués estat al règim d'autònoms el 2023 havia de fer la declaració de la renda. És igual si van obtenir o no ingressos, guanys o pèrdues.

Així ho indicava l'Agència Tributària davant de l'arrencada de la campanya d'aquest any. Una modificació del reglament de l'IRPF, amb efectes des del 7 de desembre de l'any passat, ho contemplava: "S'incorpora l'obligació de declarar per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d'alta, com a treballadors per compte propi" , en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar".

En l'exercici fiscal passat només tenien l'obligació de presentar la declaració aquells autònoms que haguessin superat els 1.000 euros d'ingressos. Aquest any va desaparèixer aquest mínim exempt.

Sancions

Com qualsevol altre contribuent obligat a fer la declaració, els autònoms que no hagin complert aquesta obligació dins el termini esmentat seran sancionats per part de l'Agència Tributària.

Presentar la declaració de la renda fora de termini comporta diferents penalitzacions, que dependran de si la declaració surt a pagar o tornar. En aquells contribuents el resultat dels quals sigui per tornar, la multa d'Hisenda és d'una quantitat fixa de 100 euros.

En canvi, aquells treballadors que no hagin pagat l'import corresponent abans de l'1 de juliol rebran sancions fins al 20%: