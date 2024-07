Coralí Cunyat, reelegida presidenta de la Federació de Fires

Coralí Cunyat, directora general de Fira Girona, va ser reelegida per aclamació presidenta de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) durant l’assemblea de l’entitat celebrada ahir al matí.

Cunyat va expressar la seva voluntat de consolidar pel seu nou mandat les línies d’actuació ja iniciades. Va destacar que la FEFIC és l’únic lobby firal davant de les administracions de Catalunya i que treballaran amb elles per aconseguir la modernització i transformació dels esdeveniments firals. Ha explicat que seguiran impulsant la formació i l’intercanvi de coneixement. I va posar molt èmfasi en què la federació amb els seus 56 socis -xifra mai no assolida anteriorment- representa el 66% del total de les fires catalanes, ja que organitzen 273 esdeveniments firals dels 408 que se celebren a tot el país. L’ any 2019 la Federació tenia 50 associats i representava el 57% de les fires catalanes.

La resta de la junta directiva de l’entitat està formada per: Fabio Valbonesi (Fira de Calella), vicepresident 1r; Oriol Oro (Fira de Lleida), vicepresident 2n; Joaquim Fabrés (Fira de Mollerussa), cecretari; Elisabet Burnet (La Farga de l’Hospitalet), tresorera; i pels vocals Roger Sàbat Galceran (Expogestió), Judith Reixach Ferrés (Ajuntament d’Olot) Silvia Badosa (OFIM Vic), Gemma Tó (Ajuntament de La Seu d’Urgell), Silvia Mansilla Navarro (Ajuntament de les Borges Blanques), Jordi Dies (Fira Tarragona), Constanti Serrallonga Tintoré (Fira Barcelona),i Sandra Garcia (Ajuntament d’El Vendrell).