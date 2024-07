Saps què són les paral·leles d'Hisenda?

Segur que has sentit a parlar de les paral·leles d'Hisenda i, si no és el cas, t'explicarem què són. El que si et podem avançar és que quan els contribuents senten aquestes paraules, ho associen amb notícies dolentes. Avui t'explicarem ben bé que són i que, realment no són tan dolentes com algunes persones diuen.

En veritat, aquestes paral·leles no són més que notificacions que envia l'Agència Tributària a un petit nombre de persones indicant-los que s'ha detectat una disparitat entre el que ha declarat un contribuent i les dades fiscals que en té Hisenda.

Aquestes cartes solen arribar després de la conclusió de la campanya ordinària de la renda, que el 2024 va concloure l'1 de juliol passat, per la qual cosa estem en les dates en les quals podem rebre aquestes notificacions per part de l'organisme recaptatori.

Com és una paral·lela d'Hisenda

En qualsevol cas, per a qui en rebi una no serà la fi del món. Hisenda les presenta en un format de dues columnes. En una hi ha les dades declarades i en una altra, les que l'organisme públic considera correctes. Amb això hi haurà una proposta de resolució de la discrepància amb què l'Agència Tributària es donarà per satisfeta.

Si el contribuent accepta aquesta proposta es donaria per conclòs el petit conflicte, però també hi ha la possibilitat de no estar-hi d'acord. Si aquest darrer fos el cas, el contribuent compta amb un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i la documentació que consideri pertinent per fer valer la seva posició.

Després d'estudiar aquestes al·legacions, l'AEAT emetrà una resolució definitiva, amb la liquidació corresponent.