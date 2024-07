Decathlon s'interessa per la gironina Tradeinn

Decathlon s'ha interessat per la compra de l'empresa gironina Tradeinn, amb seu a Celrà, que en pocs anys s'ha convertit en un dels gegants online en la venda de material esportiu, en una operació que podria estar valorda en uns mil milions d'euros. Ho avança el diari Expansión, citant fonts del mercat, que afirma que l'oferta de Decathlon passaria per quedar-se amb una participació majoritària, però oferint a l'actual CEO i accionista majoritari, David Martín, seguir al capdevant de la gestió. Fonts de Tradeinn admeten a Diari de Girona que Decathlon és una de les companyies interessades en la participació de Suma Capital (té un 30% de l'accionariat), però que "no hi ha cap oferta en ferm", i que "els actuals accionistes majoritaris tenen la intenció de seguir ostentant una posició de control sobre la companyia". De la seva banda, Decathlon es va limitar a dir que "no comenten rumors de mercat".

A principis d'any, Tradeinn va informar que havia tancat 2023 amb una facturació de 500 milions d'euros, un 15% més que l'exercici anterior. També va anunciar una ampliació del magatzem logístic de Celrà, que passarà dels 35.000 metres quadrats actuals a 50.000. La previsió és que estigui funcionant a ple rendiment el 2025.

Els orígens de la companyia es remunten al 1998, en una botiga que venia productes per a submarinistes. Scubastore va ser el fonament del que més endavant seria Tradeinn i que aniria creixent amb botigues especialitzades en diferents esports, però també en moda o productes per a la mainada. Avui compten amb una vintena de comerços per internet especialitzats i en el seu centre logístic hi ha més d'un milió de productes.

David Martín és l'accionista de referència de Tradeinn. Controla la major part de l'accionariat a través de la societat Didavic Manegement, en la qual també participa el figuerenc Dídac Lee. Compten amb un 70% de les accions, mentre que el 30% està en mans de Suma Capital, un fons de capital risc amb seu a Barcelona, que va entrar a la companyia al 2015 i que ara vol vendre la seva participació.

Segons Expansión, Deutsche Bank, està coordinant el procés de venda, en el qual, a banda de Decathlon, també hi ha altres fons de capital risc interessats. El mateix rotatiu afirma que l'operació es podria tancar entre aquest mes i el setembre.

Decathlon va facturar 15.600 milions d'euros en 2023 i va obtenir un benefici de 901 milions d'euros. La divisió espanyola de la companyia aporta més de 2.000 milions a la facturació global. Actualment, la xifra de negoci del ecommerce de Decathlon és de 2.714 milions d'euros, amb taxes de creixement moderades. El grup francès és propietat