Euromoney premia CaixaBank com a 'Millor banc a Espanya' per quart any consecutiu

CaixaBank ha obtingut tres guardons en els premis Awards for Excellence concedits per la revista britànica Euromoney, que cada any atorga aquestes distincions després d'un procés exhaustiu de recerca i anàlisi de dades de les candidatures presentades. Aquest 2024, CaixaBank ha aconseguit el premi principal a ‘Millor Banc a Espanya’, sent aquesta la quarta edició consecutiva en la qual rep aquest guardó, així com la novena en els últims 13 anys. A més, CaixaBank ha estat reconegut com a ‘Millor Banc en ESG a Espanya’ i ‘Millor Banc Digital a Espanya’. Els guardons, que també van reconèixer Santander i BBVA en diferents categories, es van entrebar ahir a Londres davant representants del mundo financier internacional.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que “aquests reconeixements reforcen les línies estratègiques de CaixaBank i el principal valor de l'entitat: la nostra manera d'entendre el negoci des d'un mode molt diferencial de fer banca, molt inclusiu i pròxim a les famílies i a les empreses”. El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, també ha mostrat la seva satisfacció per rebre aquests premis, i ha assegurat que “CaixaBank compta amb un model de negoci sòlid que li ha permès erigir-se com el banc de referència a Espanya, i afrontar els desafiaments del futur des d'una posició envejable”.

D'altra banda, l'entitat portuguesa BPI, propietat de Caixabank, ha aconseguit els guardons com a ‘Millor Banc a Portugal’, ‘Millor Banc per a Pimes a Portugal’ i ‘Millor Banc Digital a Portugal’.

Per la seva part, Santander ha obtingut 21 premis en els Euromoney Awards for Excellence, amb tres categories regionals: ‘Millor Banc d'Amèrica Llatina per a Wealth Management‘, ‘Millor Banc d'Amèrica Llatina per a Finançament‘ i ‘Millor Banc d'Europa Occidental per a Responsabilitat Corporativa'. L'entitat ha estat nomenada Millor Banc Internacional al Brasil, Portugal i Regne Unit, així com Millor Banc a l'Uruguai.

BBVA ha aconseguit un total de dotze reconeixements en els Euromoney Awards, entre ells el de millor banc d'Amèrica Llatina i millor entitat en ‘Transaction Services’.