El gironí Josep María Recasens, nou president de la patronal de l'automòbil a Espanya

La patronal de l'automòbil a Espanya ja té nou president. Es tracta del gironí Josep Maria Recasens, actual president de Renault al nostre país i responsable d'estratègia del Grup Renault a nivell mundial. El directiu català, que anteriorment havia estat responsable d'estratègia a Seat amb Luca de Meo, ha estat nomenat nou president de l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac) després de la junta directiva celebrada a Madrid.

Recasens reemplaçarà al càrrec el britànic Wayne Griffiths (president de Seat-Cupra) que havia ocupat el lloc en els dos últims anys. Griffiths va presentar la dimissió fa poc més d'un mes després de comprovar la "inacció del Govern" a l'hora d'apostar per l'electrificació. El directiu de Seat va marxar molest i va ser recolzat per tot el sector. Des de la Moncloa es van mostrar incòmodes amb la marxa de Griffiths, no van entendre que critiqués el Govern perquè no havien fet res. Precisament per això. Res. Les mesures que es van adoptar d'ampliar el Moves III no són res més que cortines de fum que el nou president haurà de travessar.

Griffiths ja ha parlat llargament amb Recasens. La seva amistat de l'època de Seat hi ajuda. El president de la marca espanyola li hauria deixat el tema de la relació amb el Govern "encarrilat i només per empènyer la pilota", encara que sens dubte la falta de compromís de l'Executiu farà que Recasens s'hagi d'esforçar molt. Recentment, aprofitant el lliurament del premi com a directiu de l'any de Neomotor Premsa Ibéric a (abans que dimitís Griffiths ), el nou president d'Anfac ja va estar parlant durant diversos minuts amb la Secretària d'Estat d'Indústria, Rebeca Torró, sobre els problemes del sector. També va coincidir fa uns dies amb el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, a la inauguració de l'Atelier Alpine a Barcelona.

Impuls industrial

En la presa de possessió, el ja nou president d'Anfac ha posat en valor la importància del sector de l'automoció a Espanya: “Hem d'aconseguir que el vehicle elèctric es converteixi en un mitjà de generació de valor i tecnologia per a aquest país. I, a més, ho hem de fer ràpidament perquè si no perdrem el tren i altres països ocuparan aquest espai. Tenim tots els ingredients per ser una potència tecnològica europea, no només per la important evolució que ha experimentat l'ecosistema tecnològic espanyol en els darrers 10 sinó també perquè el històric desavantatge competitiu amb els països de l'Est està desapareixent, tant en cost de la mà de obra, com en el cost energètic. A això cal afegir, a més, el fet que Espanya compti amb un dels teixits industrials de proveïdors més importants d'Europa”, ha afirmat.

Josep Maria Recasens, president d'Anfac / ANFAC

Josep María Recasens va apuntar que Espanya es juga el futur tecnològic i industrial del sector en els propers cinc anys, per això ha aprofitat la seva primera intervenció per fer una crida a la mobilització conjunta publicoprivada per aconseguir que l'automòbil sigui l'impulsor de la innovació i la tecnologia a Espanya: “Cal deixar de ser un mer fabricant per convertir-nos en una potència tecnològica. També és important incentivar la demanda de vehicles elèctrics passant a un altre nivell prioritats que té el sector ara mateix damunt la taula, com són fer més atractius els ajuts a la compra dels vehicles elèctrics i potenciar la instal·lació dels punts de recàrrega”.

Abans de partir per a Londres, on aquest cap de setmana se celebra la carrera del mundial de Fórmula-E en què Cupra està implicada, el president sortint, Wayne Griffiths ha posat en valor la figura de Josep Maria Recasens: “conec Josep Maria des de fa molts anys i és un excel·lent directiu per liderar la nova etapa d'Anfac. La indústria de l'automòbil està vivint un moment decisiu i és imprescindible continuar treballant junts a l'associació i amb el conjunt del sector. Compta amb tot el meu suport per impulsar el mercat espanyol i transformar la indústria cap a l'electrificació, com hem fet els darrers dos anys i mig. Des de la meva posició a Seat SA i al Grup Volkswagen continuaré defensant els interessos de la indústria espanyola de l'automòbil a Espanya i fora d'Espanya”.

La força de Renault

Entre els grans reptes de Josep Maria Recasens no només hi ha la direcció del rumb de l'associació de fabricants, sinó aconseguir més unitat i capacitat de fer front als nous reptes. L'arribada dels fabricants xinesos n'és un, si bé les marques asiàtiques s'han afanyat a integrar-se a l'associació que ara presideix.

També ha d'afrontar un nou pla industrial per a Renault Group de cara als propers anys, ja que l'actual, que ha permès consolidar Espanya com a pol industrial estratègic al Grup Renault en matèria d'hibridació ('Renaulution España 2021-2024') ha arribat al final. El grup Renault té a Espanya dues plantes de muntatge de vehicles; una a Palència (que fabrica Austral, Espace i Rafale) i una altra a Valladolid (que acaba d'arrencar la producció de Nuevo Captur i Symbioz). Així mateix, compta amb un potent centre de R+D+I a Valladolid on ja es dissenya la mobilitat del futur, així com una Refactory a Sevilla.